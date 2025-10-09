Общество

С Днём сельского хозяйства великолучан поздравил Алексей Кузьмин

С днём сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности великолучан поздравил глава Великолукского района Алексей Кузьмин. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

«Дорогие труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уважаемые ветераны отрасли! Сегодня – ваш день, ваш профессиональный праздник! Хочется сказать вам огромное спасибо за ваш самоотверженный труд. Вы – настоящие герои нашего края, Псковской области и всей России», - пишет глава Великолукского района.

По его словам, именно благодаря ветеранам отрасли на столах есть все то, что дает нам жизнь.

«Поздравляю вас и желаю новых достижений, профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть ваш нелегкий, но такой важный труд всегда приносит радость!» - поздравил Алексей Кузьмин.