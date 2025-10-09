Общество

Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян

Ушел из жизни кандидат химических наук, доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете..

Фото: ПсковГУ

Почти всю свою трудовую деятельность Мкртыч Давтян провёл в Псковском государственном университете: начал работать на кафедре химии в 1969 году в должности лаборанта, затем поступил в аспирантуру в ЛГПУ имени Герцена. Список его научных трудов насчитывает около 100 публикаций. Мкртыч Давтян был создателем лаборатории физико-химических методов анализа, что позволило внедрять более современные методы экспериментальной деятельности.

Педагог воспитал не одно поколение учителей химии средней школы.

Коллеги рассказывают, что на протяжении всей педагогической деятельности Мкртыч Давтян передавал ученикам не только знания, он отдавал им частицу своей души. Учил думать, мыслить аналитически, давал возможность экспериментировать и отстаивать свою точку зрения. Он умел вовлекать в орбиту своей многогранной деятельности своих учеников-последователей.

«Мкртыч Левонович был личностью исключительной честности, полной созидательных сил и энергии, преданной своей работе. В наших сердцах он останется навсегда своими добрыми делами, отзывчивостью, высоким профессионализмом и интеллигентностью», - так говорят об ученом преподаватели ПсковГУ.

Прощание пройдёт в храме Александра Невского 14 октября в 14:00.