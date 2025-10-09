Общество

Росгвардия Псковской области изъяла 17 единиц оружия за неделю

Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области изъяли 17 единиц оружия и 134 патрона у граждан с 6 по 12 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В это время провели 29 проверок, направленных на обеспечение сохранности оружия и патронов. В ходе проверок выявили 12 административных правонарушений.

«Порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, исключая доступ посторонних лиц», — напомнили в Росгвардии.