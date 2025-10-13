Общество

Скончалась учитель себежской школы Лариса Симонова

Учитель Себежской средней школы, «Отличник народного просвещения» Лариса Симонова скончалась 11 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Себежского района.

«Отдел образования с прискорбием сообщает, что 11 октября 2025 года перестало биться сердце замечательного учителя, наставника, ветерана педагогического труда Симоновой Ларисы Михайловны. Трудовая жизнь Ларисы Михайловны была связана с системой образования района. Долгие годы жизни она посвятила обучению и воспитанию детей, работая учителем начальных классов Себежской средней школы. Её опыт, наставничество помогал молодым педагогам в период становления в профессии.

Лариса Михайловна - Учитель с большой буквы, всегда внимательная, чуткая, добрая, отзывчивая, требовательная – именно такой и запомнили её ученики и коллеги», - сообщили в администрации.

Отмечается, что на протяжении нескольких десятилетий она давала отличные знания сотням учеников в начальной школе, затем преподавая математику. Её ценили и уважали коллеги и благодарные родители.

«Лариса Михайловна Симонова за вклад в развитие системы образования награждена многочисленными районными, областными грамотами, в 1986 году ей вручен знак «Отличник народного просвещения». Отдел образования, коллектив Себежской средней школы, выпускники выражают искренние соболезнования родным и близким Симоновой Ларисы Михайловны. Память об этом светлом, добром человеке навсегда сохранится в сердцах учеников и коллег», - добавили в администрации.

О дате похорон будет сообщено дополнительно.