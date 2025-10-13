Общество

Вечера с участием дуэта «ДЯГИЛЕВРОБИН» организуют в псковском ресторане «СтругановЪ»

Управляющая рестораном «СтругановЪ» Татьяна Шинкевич рассказала о предстоящих мероприятиях заведения в эфире программы «Дело вкуса» на радио ПЛН FM (102.6 FM). Она отметила, что ресторан активно адаптируется к предпочтениям гостей, организуя праздничные события и развлекательные вечера, такие как «Масленица» и караоке на застекленной террасе.

«Мы стараемся создать атмосферу, где гости могут не только насладиться вкусной едой, но и приятно провести время в компании друзей под музыку», — поделилась Татьяна Шинкевич. Гостья студии также упомянула о новогодних корпоративных мероприятиях, которые будут проходить с 19 по 29 декабря с участием популярных ведущих «ДЯГИЛЕВРОБИН».

«Застекленная терраса и балкон позволяют нам продлить летний сезон и предложить гостям уютное место для отдыха даже в холодное время года», — добавила управляющая рестораном.

Татьяна Шинкевич подчеркнула важность гибкого размещения гостей. Каждому посетителю необходимо выбрать наиболее комфортное пространство, будь то основной зал, банкетный зал или клуб. «Мы стремимся максимально удовлетворить потребности наших клиентов и сделать их визит в ресторан незабываемым», — заключила Татьяна Шинкевич.