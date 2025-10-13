Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
Как устроить свидание мечты?
Женская церемония в бане «Гельдт»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
вишневый сквер
ПЛН 25 лет
Развитие Силово-Медведево
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
нацпроект меняет учреждения культуры
Гений уездного города
Города для людей
 
 
 
ещё Общество 13.10.2025 15:120 В чем польза, брат? 14.10.2025 15:560 «Гайд-парк» с Денисом Ивановым: Об итогах контрольного выезда и актуальных вопросах округа №15. ВИДЕО 14.10.2025 15:130 Управляющая «СтругановЪ» о кадровом кризисе: Ребята прыгают из ресторана в ресторан 14.10.2025 15:090 Депутаты в Великих Луках обсудят порядка 13 вопросов на ближайшей сессии 14.10.2025 14:460 До +9 градусов и осадки прогнозируют в Псковской области 15 октября 14.10.2025 14:380 Вечера с участием дуэта «ДЯГИЛЕВРОБИН» организуют в псковском ресторане «СтругановЪ»
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 12.10.2025 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вечера с участием дуэта «ДЯГИЛЕВРОБИН» организуют в псковском ресторане «СтругановЪ»

14.10.2025 14:38|ПсковКомментариев: 0

Управляющая рестораном «СтругановЪ» Татьяна Шинкевич рассказала о предстоящих мероприятиях заведения в эфире программы «Дело вкуса» на радио ПЛН FM (102.6 FM). Она отметила, что ресторан активно адаптируется к предпочтениям гостей, организуя праздничные события и развлекательные вечера, такие как «Масленица» и караоке на застекленной террасе.

«Мы стараемся создать атмосферу, где гости могут не только насладиться вкусной едой, но и приятно провести время в компании друзей под музыку», — поделилась Татьяна Шинкевич. Гостья студии также упомянула о новогодних корпоративных мероприятиях, которые будут проходить с 19 по 29 декабря с участием популярных ведущих «ДЯГИЛЕВРОБИН».

«Застекленная терраса и балкон позволяют нам продлить летний сезон и предложить гостям уютное место для отдыха даже в холодное время года», — добавила управляющая рестораном.

Татьяна Шинкевич подчеркнула важность гибкого размещения гостей. Каждому посетителю необходимо выбрать наиболее комфортное пространство, будь то основной зал, банкетный зал или клуб. «Мы стремимся максимально удовлетворить потребности наших клиентов и сделать их визит в ресторан незабываемым», — заключила Татьяна Шинкевич.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 56 человек
14.10.2025, 15:560 «Гайд-парк» с Денисом Ивановым: Об итогах контрольного выезда и актуальных вопросах округа №15. ВИДЕО 14.10.2025, 15:360 Великолукский суд взыскал с горожанки долг за кредит на школу моделей 14.10.2025, 15:250 Дмитрий Быстров: Преобразование района в округ должно быть бесшовным 14.10.2025, 15:200 Кинофестиваль «Движение по вертикали» завершился в Пскове и Печорах
14.10.2025, 15:130 Управляющая «СтругановЪ» о кадровом кризисе: Ребята прыгают из ресторана в ресторан 14.10.2025, 15:090 Депутаты в Великих Луках обсудят порядка 13 вопросов на ближайшей сессии 14.10.2025, 14:560 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление 14.10.2025, 14:460 До +9 градусов и осадки прогнозируют в Псковской области 15 октября
14.10.2025, 14:380 Вечера с участием дуэта «ДЯГИЛЕВРОБИН» организуют в псковском ресторане «СтругановЪ» 14.10.2025, 14:350 Приставы добились компенсации ущерба за жестокое нападение на жителя Невеля 14.10.2025, 14:300 «Великий, могучий»: фразеологизмы, нейросети и медвежьи услуги 14.10.2025, 14:080 В Петербурге мальчик передал одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы его не обижали
14.10.2025, 14:070 Сергей Вострецов: ИИ — не только вызов, но и огромный шанс для российского рынка труда 14.10.2025, 14:040 Псковских активистов приглашают в программу «Волонтерство через всю жизнь» 14.10.2025, 13:470 Два человека травмированы в Пскове в разных ДТП на одном месте за пять часов 14.10.2025, 13:450 В Пскове пройдет мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии
14.10.2025, 13:400 Реставрация гдовской церкви Покрова Богородицы завершена 14.10.2025, 13:220 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Андрей Николаев 14.10.2025, 13:190 В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории 14.10.2025, 13:090 15-летний школьник устроил ДТП с тремя пострадавшими в Пскове
14.10.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах ЕДГ-2025 в Островском районе 14.10.2025, 13:020 Управляющая компания в Пскове через суд добивается продления лицензии 14.10.2025, 12:550 «У Петровича»: Утепление — ключ к комфорту и экономии в Псковской области 14.10.2025, 12:520 Курсанты стали волонтерами в псковском приюте для животных
14.10.2025, 12:420 Стартовал всероссийский конкурс патриотического медиаконтента «Говорим о Победе» 14.10.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: СтругановЪ. Вкусные события каждый день 14.10.2025, 12:350 Конференция профсоюза военнослужащих состоится в Пскове 17 октября 14.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Денисом Ивановым
14.10.2025, 12:010 Володин запустил опрос о лимите банковских карт на одного человека 14.10.2025, 11:590 Брифинг: Итоги ЕДГ-2025 в Островском районе и старт работы окружного Собрания 14.10.2025, 11:530 Музыка из фильмов о Гарри Поттере прозвучит на концерте в Пскове 22 октября 14.10.2025, 11:470 Найденного погибшим в Великолукском районе мужчину искали с помощью БПЛА
14.10.2025, 11:360 Более 1000 танцоров выступили на псковском фестивале имени Владимира Максимова 14.10.2025, 11:330 ФСБ возбудила дело против Ходорковского* и других иноагентов по статье о захвате власти 14.10.2025, 11:210 Псковские профсоюзы обсудили защиту прав работников с министром труда 14.10.2025, 11:190 Два гаража демонтировали на улице Алексея Алехина в Пскове
14.10.2025, 11:000 Минфин РФ предложил создать игорную зону на Алтае 14.10.2025, 10:500 «Дело вкуса»: СтругановЪ. Вкусные события каждый день 14.10.2025, 10:420 На Солнце произошла сильная вспышка 14.10.2025, 10:400 В Пскове стартовала смена для юных «Хранителей истории»
14.10.2025, 10:300 Жилой дом и гараж сгорели в порховской деревне Бердово 14.10.2025, 10:220 Период предзимья наступает на территории РФ 14.10.2025, 10:150 «Гайд-парк»: Денис Иванов об итогах контрольного выезда и актуальных вопросах округа №15 14.10.2025, 10:050 Битва за урожай — итоги. ИНФОГРАФИКА
14.10.2025, 10:000 Как создать команду мечты в условиях меняющегося рынка труда: секреты директора по персоналу 14.10.2025, 09:480 В Псковской области задержали иностранца по подозрению в финансировании разведки Украины 14.10.2025, 09:450 Псковские курсанты стали призерами научных и спортивных мероприятий в Пушкине 14.10.2025, 09:150 В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлинике раз в три месяца
14.10.2025, 09:000 Имущество и активы экс-начальника управления кадров Минобороны на 500 млн рублей арестовали 14.10.2025, 08:400 В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей 14.10.2025, 08:300 Завтраки с видом на Великую 14.10.2025, 08:200 В России предложили установить «потолок» цен на АЗС
14.10.2025, 08:000 Лекарства в России подорожали за год на 14% 14.10.2025, 07:300 Подготовка автомобилей к зиме в России подорожала на 8% 14.10.2025, 07:000 Покров Пресвятой Богородицы отмечают верующие 14 октября 13.10.2025, 22:000 Способы побороть осеннюю хандру перечислил психолог
13.10.2025, 21:521 В Пскове 85-летний водитель автомобиля врезался в шлагбаум на переезде 13.10.2025, 21:450 Ученые предупредили об угрозе мегаземлетрясения 13.10.2025, 21:300 Момент истины 13.10.2025, 21:240 На нескольких трассах в Псковской области ограничат движение 14 октября
13.10.2025, 21:060 В ГД предложили автоматически ставить новорожденных в очередь в детсад и школу 13.10.2025, 20:430 Скончался псковский историк и археолог Анатолий Александров 13.10.2025, 20:230 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 октября 13.10.2025, 20:000 Реставрация росписей в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершена
13.10.2025, 19:360 Пять знаков туристической навигации установили в Псковском районе 13.10.2025, 19:200 Более тысячи работающих псковичей скорректировали индивидуальные лицевые счета для увеличения будущей пенсии 13.10.2025, 19:100 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном. ВИДЕО 13.10.2025, 18:480 Жителя псковского поселка Красногородск оштрафовали за дискредитирующий пост «ВКонтакте»
13.10.2025, 18:300 Проверку по сообщению о гибели мужчины в камышах проводят в Великолукском районе 13.10.2025, 18:150 Экспорт подкарантинной продукции из Псковской области увеличился на 31,7% 13.10.2025, 18:020 Большинство респондентов ПЛН готовится еще туже «затянуть пояса» в 2026 году 13.10.2025, 18:000 Для псковичей проведут бесплатные вебинары по защите от мошенников
13.10.2025, 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 13.10.2025, 17:490 Светофоры на двух перекрестках в центре Пскова по-прежнему неактивны 13.10.2025, 17:450 «Постскриптум»: Чем грозит эскалация конфликта Россия — Запад? ВИДЕО 13.10.2025, 17:440 В Пскове выданы предупреждения владельцам 13 незаконных рекламных конструкций
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru