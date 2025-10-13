Общество

Елена Даньшова: В массмедиа важно создать положительный образ педагога

Положительный образ педагога в массмедиа может привлечь новые кадры в профессию. Таким мнением поделилась директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени маршала Рокоссовского, депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Даньшова в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Во-первых, средства массовой информации, в том числе телевидение. Я уже давно говорила об этом. Фильмы идут о чем? О ком? О врачах, о работниках полиции. Но нет нормальных, скажем так, сериалов про школу. А во-вторых, нужно создавать в массмедиа положительный образ педагога, потому что у нас в школах же работают замечательные люди. Это первый шаг. Это то, что можно сделать на высоком уровне», - сказала Елена Даньшова.

Она рассказала, что в ее школе давно практикуется метод «педагогической прививки», который подразумевает привлечение старшеклассников к образовательной деятельности в рамках образовательного учреждения.

«Нужно делать "прививку" в школе. И мы это делаем в моей двенадцатой школе города Великие Луки. То есть дети, которые смотивированы, уже в одиннадцатом классе работают педагогами-организаторами. В свободное от учебы время. Они помогают нам. И потом они поступают на педагогические специальности, возвращаются в родную школу. И знаете, у меня таких очень много. Очень много таких у меня работает, которые начинали как раз именно так. Мы называем это "педагогическая прививка". Причем начинается это все с работы вожатыми в школьном лагере. Где-то, наверно, шестой, седьмой класс. Они помогают, и они сразу понимают, хотят они этого или не хотят», - пояснила Елена Даньшова.