Общество

В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлинике раз в три месяца

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается предоставить россиянами право прикрепляться к поликлинике раз в три месяца.

Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предусматривающее возможность выбора гражданином медицинской организации, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в три месяца», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания).

Авторы проекта отметили, что существующая система ограничивает возможность граждан в выборе более удобной для него и доступной медицинской организации, где нет больших очередей и имеются необходимые специалисты, а также может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники.

В сопроводительных документах к проекту также уточняется, что проводимые многочисленные опросы населения показывают, что большинство граждан страны поддерживает идею о сокращении срока выбора поликлиники, пишет РИА Новости.

По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит повысить уровень удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг, снизить количество жалоб на недостаток квалифицированной помощи и очереди в медицинских учреждениях, оптимизировать работу медицинских организаций за счет более равномерного распределения потока пациентов, что в свою очередь положительно скажется на системе здравоохранения.