Общество

Курсанты стали волонтерами в псковском приюте для животных

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России активно помогают подопечным местного приюта для животных «Шанс». Молодые люди откликнулись на обращение зоозащитников, которые нуждались в помощи по выгулу и кормлению собак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

После первой же поездки у многих курсантов появилось искреннее желание навещать питомцев приюта как можно чаще.

«Выезды в приют для животных стали у нас регулярными. Несмотря на осеннюю прохладу, проведенный день был наполнен теплом, заботой и радостью: прогулки с собаками, вкусные гостинцы для них – все это мы делаем с удовольствием!» – отметила курсант Псковского филиала университета ФСИН России Ирина Крольман.

Отметим, что приют «Шанс» – это социально ориентированная некоммерческая организация, созданная для комплексного решения проблемы безнадзорности животных: четвероногие друзья могут найти хозяев или оставаться на содержании при помощи неравнодушных людей.