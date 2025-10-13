Псковские профсоюзы обсудили защиту прав работников с министром труда

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно с председателем Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и социального обслуживания Татьяной Победовой провел рабочую встречу с министром труда и занятости Псковской области Аленой Труновой и коллективом министерства, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото: Псковский облсовпроф
В ходе конструктивного диалога подробно рассказали о многогранной деятельности профсоюзов в регионе. Основное внимание было уделено следующим направлениям:
Министр Алена Трунова высоко оценила работу Псковского областного совета профсоюзов и отметила важность такого прямого и открытого диалога.
«Подобные встречи крайне важны для выстраивания эффективной работы профсоюзного движения региона. Мы открыты для членов профсоюза и работаем на благо профсоюзного движения России», — прокомментировал встречу Игорь Иванов.