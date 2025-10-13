Общество

Псковские профсоюзы обсудили защиту прав работников с министром труда

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно с председателем Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и социального обслуживания Татьяной Победовой провел рабочую встречу с министром труда и занятости Псковской области Аленой Труновой и коллективом министерства, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В ходе конструктивного диалога подробно рассказали о многогранной деятельности профсоюзов в регионе. Основное внимание было уделено следующим направлениям:

Защита трудовых прав работников.

Социальная поддержка сотрудников: реализация программ, направленных на улучшение условий труда, охрану здоровья и социальные гарантии работников.

Повышение квалификации: организация обучающих мероприятий и программ для профсоюзного актива и рядовых членов.

Развитие социального партнерства: укрепление диалога между работниками, работодателями и органами власти для достижения общих целей.

Министр Алена Трунова высоко оценила работу Псковского областного совета профсоюзов и отметила важность такого прямого и открытого диалога.

«Подобные встречи крайне важны для выстраивания эффективной работы профсоюзного движения региона. Мы открыты для членов профсоюза и работаем на благо профсоюзного движения России», — прокомментировал встречу Игорь Иванов.