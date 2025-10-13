Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
От яблока до яблони
Развитие Силово-Медведево
ПЛН 25 лет
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
Женская церемония в бане «Гельдт»
Города для людей
нацпроект меняет учреждения культуры
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 13.10.2025 15:120 В чем польза, брат? 14.10.2025 14:070 Сергей Вострецов: ИИ — не только вызов, но и огромный шанс для российского рынка труда 14.10.2025 14:040 Псковских активистов приглашают в программу «Волонтерство через всю жизнь» 14.10.2025 13:450 В Пскове пройдет мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии 14.10.2025 13:220 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Андрей Николаев 14.10.2025 13:190 В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 12.10.2025 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове пройдет мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии

14.10.2025 13:45|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской молодёжный центр совместно с движением «Волонтёры-медики» организует мастер-класс по пошиву специальных подушек для женщин в период реабилитации после операции на молочной железе 16 октября. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Как сообщили представители центра, в ходе мастер-класса участники под руководством опытных координаторов создадут подушки в форме сердца. Эти изделия имеют особую конструкцию, которая помогает снизить болевые ощущения и дискомфорт в послеоперационный период.

«Многие темы, связанные с онкологией, окружены страхами. Наша задача — не только помогать, но и мягко просвещать, говорить о проблемах открыто. Этот мастер-класс — прекрасный пример того, как можно превратить сложную тему в конкретное доброе дело. Мы создаём повод поговорить о важности реабилитации и психологической поддержки, которые не менее важны, чем само лечение», - рассказали в центре.

Все готовые подушки будут безвозмездно переданы в Псковский онкологический диспансер для дальнейшего распределения среди пациенток.

«Часто кажется, что для помощи нужны особые медицинские знания, но это не всегда так. Вот, например, когда мы шьём эти подушки, мы вкладываем свою заботу и поддержку. Для женщины, которая проходит сложный период реабилитации, такая простая вещь становится напоминанием, что о ней думают, что она не одна со своей проблемой», – отмечают волонтёры.

Мероприятие состоится в 17:00 в молодёжном центре Пскова по адресу: улица Максим Горького, дом 15.

Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 48 человек
14.10.2025, 14:080 В Петербурге мальчик передал одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы его не обижали 14.10.2025, 14:070 Сергей Вострецов: ИИ — не только вызов, но и огромный шанс для российского рынка труда 14.10.2025, 14:040 Псковских активистов приглашают в программу «Волонтерство через всю жизнь» 14.10.2025, 13:470 Два человека травмированы в Пскове в разных ДТП на одном месте за пять часов
14.10.2025, 13:450 В Пскове пройдет мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии 14.10.2025, 13:400 Реставрация гдовской церкви Покрова Богородицы завершена 14.10.2025, 13:220 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Андрей Николаев 14.10.2025, 13:190 В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории
14.10.2025, 13:090 15-летний школьник устроил ДТП с тремя пострадавшими в Пскове 14.10.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах ЕДГ-2025 в Островском районе 14.10.2025, 13:020 Управляющая компания в Пскове через суд добивается продления лицензии 14.10.2025, 12:550 «У Петровича»: Утепление — ключ к комфорту и экономии в Псковской области
14.10.2025, 12:520 Курсанты стали волонтерами в псковском приюте для животных 14.10.2025, 12:420 Стартовал всероссийский конкурс патриотического медиаконтента «Говорим о Победе» 14.10.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: СтругановЪ. Вкусные события каждый день 14.10.2025, 12:350 Конференция профсоюза военнослужащих состоится в Пскове 17 октября
14.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Денисом Ивановым 14.10.2025, 12:010 Володин запустил опрос о лимите банковских карт на одного человека 14.10.2025, 11:590 Брифинг: Итоги ЕДГ-2025 в Островском районе и старт работы окружного Собрания 14.10.2025, 11:530 Музыка из фильмов о Гарри Поттере прозвучит на концерте в Пскове 22 октября
14.10.2025, 11:470 Найденного погибшим в Великолукском районе мужчину искали с помощью БПЛА 14.10.2025, 11:360 Более 1000 танцоров выступили на псковском фестивале имени Владимира Максимова 14.10.2025, 11:330 ФСБ возбудила дело против Ходорковского* и других иноагентов по статье о захвате власти 14.10.2025, 11:210 Псковские профсоюзы обсудили защиту прав работников с министром труда
14.10.2025, 11:190 Два гаража демонтировали на улице Алексея Алехина в Пскове 14.10.2025, 11:000 Минфин РФ предложил создать игорную зону на Алтае 14.10.2025, 10:500 «Дело вкуса»: СтругановЪ. Вкусные события каждый день 14.10.2025, 10:420 На Солнце произошла сильная вспышка
14.10.2025, 10:400 В Пскове стартовала смена для юных «Хранителей истории» 14.10.2025, 10:300 Жилой дом и гараж сгорели в порховской деревне Бердово 14.10.2025, 10:220 Период предзимья наступает на территории РФ 14.10.2025, 10:150 «Гайд-парк»: Денис Иванов об итогах контрольного выезда и актуальных вопросах округа №15
14.10.2025, 10:050 Битва за урожай — итоги. ИНФОГРАФИКА 14.10.2025, 10:000 Как создать команду мечты в условиях меняющегося рынка труда: секреты директора по персоналу 14.10.2025, 09:480 В Псковской области задержали иностранца по подозрению в финансировании разведки Украины 14.10.2025, 09:450 Псковские курсанты стали призерами научных и спортивных мероприятий в Пушкине
14.10.2025, 09:150 В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлинике раз в три месяца 14.10.2025, 09:000 Имущество и активы экс-начальника управления кадров Минобороны на 500 млн рублей арестовали 14.10.2025, 08:400 В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей 14.10.2025, 08:300 Завтраки с видом на Великую
14.10.2025, 08:200 В России предложили установить «потолок» цен на АЗС 14.10.2025, 08:000 Лекарства в России подорожали за год на 14% 14.10.2025, 07:300 Подготовка автомобилей к зиме в России подорожала на 8% 14.10.2025, 07:000 Покров Пресвятой Богородицы отмечают верующие 14 октября
13.10.2025, 22:000 Способы побороть осеннюю хандру перечислил психолог 13.10.2025, 21:521 В Пскове 85-летний водитель автомобиля врезался в шлагбаум на переезде 13.10.2025, 21:450 Ученые предупредили об угрозе мегаземлетрясения 13.10.2025, 21:300 Момент истины
13.10.2025, 21:240 На нескольких трассах в Псковской области ограничат движение 14 октября 13.10.2025, 21:060 В ГД предложили автоматически ставить новорожденных в очередь в детсад и школу 13.10.2025, 20:430 Скончался псковский историк и археолог Анатолий Александров 13.10.2025, 20:230 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 октября
13.10.2025, 20:000 Реставрация росписей в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершена 13.10.2025, 19:360 Пять знаков туристической навигации установили в Псковском районе 13.10.2025, 19:200 Более тысячи работающих псковичей скорректировали индивидуальные лицевые счета для увеличения будущей пенсии 13.10.2025, 19:100 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном. ВИДЕО
13.10.2025, 18:480 Жителя псковского поселка Красногородск оштрафовали за дискредитирующий пост «ВКонтакте» 13.10.2025, 18:300 Проверку по сообщению о гибели мужчины в камышах проводят в Великолукском районе 13.10.2025, 18:150 Экспорт подкарантинной продукции из Псковской области увеличился на 31,7% 13.10.2025, 18:020 Большинство респондентов ПЛН готовится еще туже «затянуть пояса» в 2026 году
13.10.2025, 18:000 Для псковичей проведут бесплатные вебинары по защите от мошенников 13.10.2025, 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 13.10.2025, 17:490 Светофоры на двух перекрестках в центре Пскова по-прежнему неактивны 13.10.2025, 17:450 «Постскриптум»: Чем грозит эскалация конфликта Россия — Запад? ВИДЕО
13.10.2025, 17:440 В Пскове выданы предупреждения владельцам 13 незаконных рекламных конструкций 13.10.2025, 17:420 Житель Пскова пытается пристроить редкую птицу, занесённую в Красную книгу 13.10.2025, 17:300 Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю 13.10.2025, 17:260 Изборск покажут в программе «Пешком» на телеканале «Культура»
13.10.2025, 17:220 Главврач псковского перинатального центра Мария Грищук покинет свой пост 13.10.2025, 17:100 Вопросы экологии обсудили парламентарии Северо-Запада 13.10.2025, 17:081 Кара-Мурзу* и Яшина* в РФ внесли в список террористов и экстремистов 13.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 13 октября
13.10.2025, 16:550 Великолучан предупреждают о новых правилах получения прав на лодку или катер 13.10.2025, 16:450 Газовики провели уроки безопасности для школьников псковской деревни Писковичи 13.10.2025, 16:400 Псковский музей-заповедник закрывает две экспозиции на неделю 13.10.2025, 16:300 «ГорДозор»: Желтые листья над Псковом. Готов ли город к зиме? ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru