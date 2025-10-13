Общество

В Пскове пройдет мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии

Псковский городской молодёжный центр совместно с движением «Волонтёры-медики» организует мастер-класс по пошиву специальных подушек для женщин в период реабилитации после операции на молочной железе 16 октября. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Как сообщили представители центра, в ходе мастер-класса участники под руководством опытных координаторов создадут подушки в форме сердца. Эти изделия имеют особую конструкцию, которая помогает снизить болевые ощущения и дискомфорт в послеоперационный период.

«Многие темы, связанные с онкологией, окружены страхами. Наша задача — не только помогать, но и мягко просвещать, говорить о проблемах открыто. Этот мастер-класс — прекрасный пример того, как можно превратить сложную тему в конкретное доброе дело. Мы создаём повод поговорить о важности реабилитации и психологической поддержки, которые не менее важны, чем само лечение», - рассказали в центре.

Все готовые подушки будут безвозмездно переданы в Псковский онкологический диспансер для дальнейшего распределения среди пациенток.

«Часто кажется, что для помощи нужны особые медицинские знания, но это не всегда так. Вот, например, когда мы шьём эти подушки, мы вкладываем свою заботу и поддержку. Для женщины, которая проходит сложный период реабилитации, такая простая вещь становится напоминанием, что о ней думают, что она не одна со своей проблемой», – отмечают волонтёры.

Мероприятие состоится в 17:00 в молодёжном центре Пскова по адресу: улица Максим Горького, дом 15.

Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация.