Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: СтругановЪ. Вкусные события каждый день

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз речь пойдет о ресторане «СтругановЪ». Здесь можно не только вкусно поесть, но и прекрасно провести время. «СтругановЪ» - идеальное место для проведения торжеств: корпоративов, выпускных вечеров, свадеб. Специально для этого предусмотрен отдельный зал.

Подробнее о новогодних предложениях расскажет гостья студии - управляющая ресторана «СтругановЪ» Татьяна Шинкевич.

Ведущая — Анна Машкова.