Общество

«Россети» примут участие в Российской энергетической неделе

Делегация группы «Россети» во главе с генеральным директором Андреем Рюминым примет участие в мероприятиях деловой программы форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), проведет серию встреч с российскими и зарубежными партнерами. Будут подписаны соглашения, направленные на развитие электротехнической промышленности и отраслевой испытательной базы, внедрение передовых решений, включая технологии искусственного интеллекта, сообщается в Telegram-канале компании.

Фото: «Россети» / Telegram

РЭН – одно из крупнейших событий мировой энергетики, в котором ожидается участие более 5 тысяч представителей из 85 стран. «Россети» – стратегический партнер форума. Компания обеспечивает надежное электроснабжение основной площадки РЭН – центрального выставочного зала «Манеж», а также Гостиного двора, где пройдут научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога» и выставка оборудования.

В рамках подготовки к РЭН выполнен необходимый комплекс организационных и технических мероприятий, проведены противоаварийные тренировки и аудит объектов сетевого комплекса. С 14 октября функционирует ситуационно-аналитический центр. На случай восстановительных работ будут дежурить 86 бригад компаний, задействованных в усиленной схеме эксплуатации инфраструктуры. Главным энергетиком РЭН назначен заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов.