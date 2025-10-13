Общество

В России могут расширить неонатальный скрининг в 2026 году

Минздрав России планирует в 2026 году расширить программу скрининга новорожденных на врожденные и наследственные заболевания, в перечень болезней могут войти еще два-три наименования. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

«У нас еще есть скрининговая программа, это касается скрининга новорожденных на 40 наследственных заболеваний, на следующий год мы планируем, возможно, расширить еще плюс два заболевания или три, сейчас обсуждаем», — сказал Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

С 2023 года в России ввели расширенный скрининг на 40 заболеваний, при этом исследования проводятся уже в родильном доме, для этого у ребенка берут образец крови. Как ранее отмечал Михаил Мурашко, практически 99% новорожденных в России охвачены неонатальным скринингом, в том числе дети, проживающие в Донбассе и Новороссии.