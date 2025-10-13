Согласно исследованию агентства «ИАА Рустеле.КОМ» и компании МегаФон «Российский рынок Private LTE/5G 2025», именно МегаФон стал лидером по количеству стартов коммерческих проектов частных сетей LTE (pLTE) в 2025 году и показал наибольшую динамику развития: число запусков выросло в два раза по сравнению с 2024 годом.
Фото: «МегаФон»
Почему именно МегаФон?
МегаФон системно развивает направление pLTE и реализует крупнейшие инфраструктурные проекты в стране. Среди заказчиков — предприятия с государственным участием, для которых оператор строит площадки pLTE в разных регионах России. Эти сети позволяют обеспечить связность на объектах критической инфраструктуры в строгом соответствии с требованиями закона ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры» и регуляторов (ФСТЭК, ФСБ).
Опыт и экспертиза
МегаФон реализовал первый проект по строительству Частной LTE-сети еще в 2018 году и с тех пор накопил уникальный опыт внедрения таких проектов для различных промышленных объектов — от энергетики до добывающей промышленности и транспорта. Именно этот опыт позволяет компании запускать проекты любого масштаба и сложности, а также предлагать заказчикам готовые решения, учитывающие специфику их отрасли.
Преимущества частной LTE от МегаФона
Частная LTE-сеть решает сразу несколько проблем, с которыми сталкиваются государственные и промышленные заказчики:
Сценарии использования
Частная LTE-сеть МегаФона уже применяется для:
Лидерство, подтвержденное динамикой
Данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустеле.КОМ. Данные по 2025 году предварительные
МегаФон не только стал лидером по числу стартов проектов pLTE, но и показал самую высокую динамику на рынке: количество запусков выросло в два раза по сравнению с 2024 годом. Это подтверждает, что именно решения МегаФона задают темп развития рынка и становятся выбором для крупнейших инфраструктурных проектов в стране, заключили в компании.