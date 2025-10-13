Общество

Ме­гаФон стал ли­дером по ко­личес­тву стар­тов ком­мер­чес­ких проек­тов час­тных се­тей LTE

Сог­лас­но ис­сле­дова­нию агентства «ИАА Рус­те­ле.КОМ» и ком­па­нии Ме­гаФон «Рос­сий­ский ры­нок Private LTE/5G 2025», имен­но Ме­гаФон стал ли­дером по ко­личес­тву стар­тов ком­мер­чес­ких проек­тов час­тных се­тей LTE (pLTE) в 2025 го­ду и по­казал наи­боль­шую ди­нами­ку раз­ви­тия: чис­ло за­пус­ков вы­рос­ло в два ра­за по срав­не­нию с 2024 го­дом.

Фото: «МегаФон»

Почему именно МегаФон?

МегаФон системно развивает направление pLTE и реализует крупнейшие инфраструктурные проекты в стране. Среди заказчиков — предприятия с государственным участием, для которых оператор строит площадки pLTE в разных регионах России. Эти сети позволяют обеспечить связность на объектах критической инфраструктуры в строгом соответствии с требованиями закона ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры» и регуляторов (ФСТЭК, ФСБ).

Опыт и экспертиза

МегаФон реализовал первый проект по строительству Частной LTE-сети еще в 2018 году и с тех пор накопил уникальный опыт внедрения таких проектов для различных промышленных объектов — от энергетики до добывающей промышленности и транспорта. Именно этот опыт позволяет компании запускать проекты любого масштаба и сложности, а также предлагать заказчикам готовые решения, учитывающие специфику их отрасли.

Преимущества частной LTE от МегаФона

Частная LTE-сеть решает сразу несколько проблем, с которыми сталкиваются государственные и промышленные заказчики:

Единая инфраструктура вместо «зоопарка» технологий: голос, видео и данные объединяются в одном защищенном канале;

Гарантированная надежность и покрытие: сеть работает даже в закрытых помещениях и на режимных объектах, обеспечивая миллисекундные задержки и стабильный сигнал;

Максимальная безопасность: трафик изолирован, полностью шифруется и не выходит в интернет. Подключение возможно только через SIM-карты, что исключает несанкционированный доступ;

Соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК: комплекс инструментов защиты частных LTE-сетей включает в себя организационные и технические средства защиты информации, среди которых межсетевые экраны, криптографическое оборудование, средства защиты виртуализации, защиты от несанкционированного доступа, антивирусное ПО, а также комплект организационно-распорядительной документации. Он уже прошел проверку регуляторов, что существенно упрощает клиентам МегаФона получение полного соответствия требованиям ФЗ-187 и его подзаконных актов;

Готовность к «Индустрии 4.0»: поддержка IoT, видеонаблюдения, AR, дистанционного управления оборудованием и предиктивной аналитики.

Сценарии использования

Частная LTE-сеть МегаФона уже применяется для:

организации критической радиосвязи (MCPTT) для служб безопасности и оперативного персонала;

подключения видеокамер и систем видеоаналитики в реальном времени;

сбора данных от тысяч промышленных датчиков (IIoT);

дистанционного мониторинга и управления оборудованием;

навигации и позиционирования персонала и техники.

Лидерство, подтвержденное динамикой

Данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустеле.КОМ. Данные по 2025 году предварительные

МегаФон не только стал лидером по числу стартов проектов pLTE, но и показал самую высокую динамику на рынке: количество запусков выросло в два раза по сравнению с 2024 годом. Это подтверждает, что именно решения МегаФона задают темп развития рынка и становятся выбором для крупнейших инфраструктурных проектов в стране, заключили в компании.