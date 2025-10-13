Псковcкая обл.
Общество

Эксперт раскрыла подробности нового подхода к образованию детей с ОВЗ

15.10.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Образование – это важная составляющая жизни каждого человека, и особенно это актуально для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Министерство просвещения Российской Федерации дало разъяснения по организации учебного процесса для таких обучающихся через внедрение индивидуальных учебных планов (ИУП). Заместитель директора школы Наталия Савинкина объяснила, что такое ИУП, какие нормативные документы поддерживают данную инициативу и как организовать обучение в соответствии с новыми требованиями. 

Школа в псковской деревне Моглино ушла на карантин из-за ОРВИ : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Индивидуальный учебный план – это специализированная программа, предназначенная для создания условий, способствующих полноценному обучению детей с ОВЗ и инвалидностью. Основная цель ИУП состоит в том, чтобы адаптировать образовательный процесс под индивидуальные особенности и потребности учащегося, что предполагает использование федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и адаптированных образовательных программ», — пояснила эксперт.

Она отметила, что индивидуальный учебный план — это не «уменьшение» учебной нагрузки, а подход, который позволяет максимально учитывать особенности каждого ученика. ИУП может включать изменения в перечне предметов и их трудоемкость, однако важно помнить о сохранении качества образования.

Обучение в рамках ИУП предполагает разнообразные форматы, включая очные и дистанционные занятия, электронное обучение, а также часы самоподготовки. Обычно план разрабатывается на учебный год, чтобы обеспечить непрерывность и последовательность учебного процесса.

«Каждый ученик уникален, и мы должны обеспечить для каждого подходящие условия обучения. Это означает, что мы можем комбинировать различные формы, чтобы добиться наилучших результатов», - заметила Наталия Савинкина.

Финансирование организации обучения по ИУП осуществляется в общем порядке, установленном для образовательных учреждений. Важно отметить, что школы не имеют права взимать плату с родителей за разработку и утверждение ИУП, а также за необходимое оборудование.

Для учащихся, которым необходимо обучение на дому, необходимо предоставить заключение медицинской организации и письменное обращение от родителей. Важно, чтобы учебный процесс на дому тоже имел организованную структуру.

«Школа возьмет на себя обеспечение учебниками и поддержку психолого-педагогической службы. Родители же должны организовать рабочее место и обеспечить присутствие взрослого во время занятий», — рассказала заместитель директора.

Наталия Савинкина рекомендует директорам школ обновить свои локальные акты, касающиеся организации обучения по ИУП. Ключевыми моментами для пересмотра будут основания, сроки разработки и согласования планов, а также правила текущего контроля и промежуточной аттестации: «Руководители школ должны учитывать мнения родителей при утверждении расписаний. Это важно для создания доверительных отношений и более качественной адаптации учебного процесса».

Организация обучения по индивидуальным учебным планам для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью представляет собой важный шаг в сторону инклюзии и индивидуализации образовательного процесса. Благодаря разъяснениям Минпросвещения учебные заведения получат четкие инструкции для работы в данной области. Это создаст возможности для многих учащихся реализовать свой потенциал и получить качественное образование, пишет RuNews24.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
