Промежуточный итог трёхлетней работы по обращению избирателя подвёл Алексей Севастьянов

Началось асфальтирование придомовой территории дома №25 по улице Гоголя в Пскове. Благоустройство двора стало результатом совместных усилий инициативных граждан и депутата областного Собрания Алексей Севастьянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Житель многоквартирного дома в исторической части города, ветеран боевых действий и участник СВО Андрей Васильев вспоминает, что за помощью в решении проблем «от подвала до крыши» впервые обратился к депутату в 2022 году.

«Тогда эта эпопея и началась. У нас в доме был целый кластер проблем, которые очень давно не решались или вообще не решались: капремонт фасада, асфальтирование проездов и благоустройство дворовой территории, замена детской площадки. Дорога здесь была как после боевых действий, в узком «горлышке» между домами чуть ли не рыбу можно было ловить. Многие жильцы уже не верили, но вот сами видите, что продвижение есть», - поделился Андрей Васильев.

По словам Алексея Севастьянова, поставленные избирателем вопросы решались поэтапно совместно с муниципалитетом и непосредственно главой Пскова Борисом Елкиным. Начали с ремонта самого здания, стены которого постоянно заливало, сделали отмостку, установили новую детскую площадку.

«На третий год мы вышли на завершающий этап этой истории – рабочие обещают, что на следующей неделе мы увидим здесь новый асфальт и пешеходные дорожки. На улице Гоголя в целом есть проблема с дренажём, но, в принципе, решение для этой территории найдено, и вопрос с лужами во дворе должен быть закрыт», - сказал депутат.

Тем не менее Алексей Севастьянов отметил, что окончательная точка ещё не поставлена. Следующая задача – ремонт многоквартирного дома в рамках региональной программы капремонта.