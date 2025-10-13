В Пскове выявили 19 самовольно размещенных информационных конструкций, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.
Фото: Контрольное управление администрации города Пскова
В ходе рейдовых мероприятий, проведенных на улицах Яна Фабрициуса, Карла Маркса, Белинского, выявили 19 самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выданы предупреждения.
В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.