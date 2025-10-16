Общество

Доля трафика поисковых систем в 2025 году сократилась на 25%

Во второй половине 2025 года стало ясно, что все больше людей переходят с обычных поисковиков вроде Google, Yahoo и Bing на ИИ-сервисы. Они удобнее — сразу выдают готовый ответ, без необходимости листать длинные списки ссылок. Из-за этого посещаемость традиционных поисковиков упала примерно на 25%. Сильнее всего это сказалось на запросах, связанных с наукой, образованием и здоровьем.

Кроме того, в 2025 году люди стали реже переходить на новостные сайты — трафик сократился с 2,3 до 1,7 млрд переходов по сравнению с 2024 годом. При этом 69% запросов вообще заканчиваются без перехода на сайт — год назад таких было 56%. Это подтверждает тенденцию «поиска без кликов». В то же время резко вырос интерес к ChatGPT — количество новостных запросов к нему увеличилось на 212%, а общее число посещений за год достигло 47 миллиардов. Также впервые за 9 лет немного снизилась доля Google на рынке — теперь она составляет 89,7%, отмечают авторы исследования, пишут «Известия».

«С момента появления ИИ-ответов в поиске в октябре 2024 года, их ежедневная аудитория превысила 13 млн пользователей. Всего с такими ответами взаимодействовали более 80 млн человек. При этом процент переходов из ответов Алисы на сайты-источники информации остается неизменным», — уточнили в «Яндексе».

Суммарный трафик топ-10 чат-ботов вырос примерно на 80% и оценивается примерно в 55 млрд посещений.