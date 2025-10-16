Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7 Владимир Кузь.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним итоги Единого дня голосования-2025 в Псковском и Гдовском районах и вопросы, связанные с депутатской деятельностью. В чем секрет гдовской «аномалии»? Почему избранным руководителям сложно создать работоспособную команду и найти общий язык с местными элитами? Какие социально значимые проекты реализуются на территории 7-го округа? Как там продвигается газификация? С какими проблемами к Владимиру Кузю чаще всего приходят избиратели?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.