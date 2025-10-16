Псковcкая обл.
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: А судьи кто?

16.10.2025 13:05

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как обычно, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Ключевой вопрос программы - «А судьи кто?». Ведущие будут обсуждать современную систему судопроизводства в России. Суд — это один из оплотов государства, который обеспечивает защиту прав граждан. Но как можно доверять судебной системе и рассчитывать на справедливость, если каждый второй судья — коррупционер? 

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
