Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: А судьи кто?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как обычно, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Ключевой вопрос программы - «А судьи кто?». Ведущие будут обсуждать современную систему судопроизводства в России. Суд — это один из оплотов государства, который обеспечивает защиту прав граждан. Но как можно доверять судебной системе и рассчитывать на справедливость, если каждый второй судья — коррупционер?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.