Общество

В России отмечают День участкового терапевта

17.10.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

17 октября в России празднуют День участкового терапевта. Этот профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми каждый человек взаимодействует в течение своей жизни, начиная с раннего возраста.

Именно терапевты приходят на дом по вызову, выясняя причины недуга больного, и определив характер заболевания, принимают решение, помощь или консультация какого из врачей-специалистов потребуется в каждом конкретном случае. Всё те же ОРВИ, простудные заболевания, обострение хронических недугов и многие другие заболевания диагностируются и лечатся врачами-терапевтами, либо больной передаётся на лечение врачу-специалисту определённого профиля — хирургу, невропатологу и так далее.

Терапия в переводе с греческого языка означает буквально «уход, лечение». В определённых случаях, спектр которых очень широк, терапевт сам назначает лечение. Таким образом, врачи-терапевты фактически являются начальным и одновременно главным звеном в области оказания первичной медицинской помощи.

Специфика работы определяет широкий спектр задач, выполняемых терапевтами, из чего следует, что терапевт является специалистом широкого профиля. От него требуются глубокие знания в различных областях медицины. Без таких знаний невозможна успешная и своевременная диагностика заболевания, его лечение и профилактика рецидивов, а также определение необходимости консультации врача-специалиста.

Работа терапевта подразумевает ведение амбулаторного приёма в поликлинике и осуществление посещения пациентов на дому по их вызовам. За каждым из терапевтов закреплён определённый территориальный участок, по адресам которого врач и ведёт приём и осуществляет вызовы. Отсюда за терапевтом закрепилось и слово «участковый».

К тому же, помимо оказания непосредственной медицинской помощи, участковый терапевт занимается и профилактикой различных заболеваний у своих пациентов, поскольку проводит мероприятия по выявлению и предупреждению их — это систематические осмотры, консультации и советы по поддержанию здорового образа жизни, а также рекомендации о необходимых профилактических прививках и анализах.

Широкий спектр заболеваний, лечением и выявлением которых занимается терапевт, подразумевает постоянное совершенствование его знаний как в области методов лечения и диагностики, так и в области фармакологии. Терапевт должен быть знаком со всеми новыми разработками медикаментов для лечения тех или иных заболеваний. При необходимости он направляет пациента на сдачу анализов и дополнительные диагностические процедуры. Только после системного анализа собранных данных и диагностики заболевания терапевт приступает к консервативному лечению, подбирая необходимые лекарственные препараты, направляя больного на лечебные процедуры и так далее. Поэтому участковый терапевт — это одна из важнейших фигур в медицинской сфере, пишет calend.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0

 

 
