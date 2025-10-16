Общество

23 нарушения при оформлении документов на зерно выявил Роспотребнадзор в Псковской области

Управление Россельхознадзора выявило 23 нарушения при оформлении сопроводительных документов при поступлении зерна в адреса хозяйствующих субъектов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала 2025 года на территории Псковской области специалисты Россельхознадзора при осуществлении контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна на постоянной основе проводят наблюдения за соблюдением обязательных требований в ФГИС «Зерно». За 9 месяцев 2025 года выявлено 23 сопроводительных документа по идентификации зерна (СДИЗ), оформленных с нарушением законодательства.

Основными нарушениями являются внесение в электронные сопроводительные документы недостоверных данных о декларации о соответствии:

признанные недействительными;

фактически не относящиеся к оформляемой партии.

Указанные действия приводят к нарушениям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 874.

По фактам выявленных нарушений управление объявило 23 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна.

«Управление напоминает всем участникам зернового рынка, что с 1 сентября 2022 года приемка, отгрузка, перевозка и реализация зерна на территории Российской Федерации, а также ввоз и вывоз должны осуществляться только при наличии СДИЗ. С 1 марта 2023 года — обязательное внесение информации во ФГИС "Зерно" о партиях продуктов переработки зерна и оформление СДИЗ», - сообщили в управлении.