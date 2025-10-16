Общество

Палату пробуждения оборудовали в детской больнице в Пскове

Палата пробуждения, предназначенная для наблюдения за состоянием пациента после окончания анестезии и оперативного вмешательства, в раннем послеоперационном периоде появилась в Детской областной клинической больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области

Основная функция, которую выполняет палата пробуждения - это предотвращение и своевременное выявление осложнений, которые могут развиться в первые часы после операции и анестезии.

Палата пробуждения оснащена мониторами, многофункциональными кроватями, системой центральной подачи кислорода, линеоматами.

За состоянием пациента наблюдают врач анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра. Время пребывания пациента в палате пробуждения составляет два часа. По окончании этого времени и отсутствии осложнений в раннем послеоперационном периоде пациент переводится для дальнейшего лечения в профильное отделение.