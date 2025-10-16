Общество

Cемья из Псковской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Cемья Банаевых из Псковской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года», сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Фото и видео: Правительство Псковской области / Telegram

Лучшие семьи России получили дипломы победителей в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций», «Семья защитника Отечества». В их числе – и семья из Псковской области.

«Супруги Анатолий и Снежана, а также четверо их взрослых сыновей отмечены в номинации "Семья защитника Отечества". Анатолий Викторович – подполковник запаса, ежегодно проводит встречи ветеранов Афганской войны. Имеет много наград, в числе которых – орден красной звезды и медаль "За отличие в военной службе". В семье 4 сыновей и внук. Сыновья сейчас находятся в зоне СВО, а внук – студент артиллерийской академии», - сообщили в правительстве.

Всего на конкурс было подано почти 11 тысяч заявок, победителями стали 89 семей.

«Это достойная победа. Поздравляем!» - заключили в правительстве.