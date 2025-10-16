Общество

Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли

Пол Дэниел Фрейли играл в Kiss с момента основания группы и выступал в образе персонажа Space Ace. В 1982 году музыкант покинул ее, позже вновь присоединился на несколько лет, а затем окончательно сосредоточился на сольной карьере

Пол Дэниел Фрейли в 2014 году (Фото: Larry Busacca / Getty Images)

Американский гитарист и вокалист, один из сооснователей группы Kiss Пол Дэниел (Эйс) Фрейли умер в возрасте 74 лет, сообщает Variety со ссылкой на семью музыканта.

Причина смерти пока не объявлена. В конце сентября Фрейли отменил выступление на ярмарке Antelope Valley Fair в Ланкастере, штат Калифорния, из-за травм, полученных при падении в своей студии; ему потребовалась помощь медиков. Представители музыканта заверили поклонников, что с ним все в порядке, но врач рекомендовал «воздержаться от поездок».

11 октября Фрейли отменил все концерты до конца года из-за «сохраняющихся проблем со здоровьем», пишет РБК.

Фрейли присоединился к Kiss, созданной гитаристом Полом Стэнли и басистом Джином Симмонсом, в 1972 году. Он был ключевым участником группы с момента основания и автором хитов Cold Gin, Parasite, Shock Me, Talk to Me, вместе со Стэнли разработал логотип группы. Каждый участник придумал себе уникальный макияж: Фрейли выступал под псевдонимом Space Ace с серебряными звездами на лице.

Состав Kiss менялся несколько раз. В 1982 году Фрейли покинул группу, чтобы сформировать собственную — Frehley's Comet. С 1996 по 2002 год вновь играл с Kiss, но затем сосредоточился на сольной карьере. «Среди четырех основателей Kiss я определенно был самым успешным сольным исполнителем», — говорил он в интервью порталу Antihero в 2024-м. В числе самых известных проектов Фрейли был сингл 1978 года New York Groove.

В 2014 году Фрейли, Симмонс, Стэнли и ударник Kiss Питер Крисс были включены в Зал славы рок-н-ролла. В 2024-м Фрейли выпустил сольный альбом 10,000 Volts, который возглавил чарты Billboard.