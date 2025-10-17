СОЦПРОФ: Материнский капитал — это инвестиция в будущее России, а не просто выплата

Профсоюзы СОЦПРОФ рассматривают материнский капитал не как дотацию, а как инвестицию в будущее России — в детей и в трудовые семьи, которые создают основу общества, написал в своем Telegram-канале председатель объединения Сергей Вострецов.
В 2026 году порядка 1,7 миллиона российских семей смогут воспользоваться средствами материнского капитала. На реализацию этой меры поддержки в бюджете Социального фонда России предусмотрено 566,9 миллиарда рублей. Проект бюджета уже рассмотрен комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, программа продолжит индексироваться в соответствии с поручением президента: «По поручению президента материнский капитал ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже величины инфляции за прошлый год. В 2026 году планируется увеличение размера маткапитала на 6,8%. В результате его размер достигнет 974,1 тысячи рублей на второго ребенка (если семья не получала маткапитал на первенца) и 737,2 тысяч рублей на первого ребенка. Прирост составит 47 тысяч и 62 тысячи рублей соответственно. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут 1,7 миллиона семей. На эти цели предусмотрено 566,9 миллиарда рублей».
Материнский капитал остается ключевым инструментом поддержки семей с детьми. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью, формирование пенсионных накоплений матери, а также получать ежемесячную выплату на ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов региона.
По данным Социального фонда, с начала текущего года 364,1 тысячи семей направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий, 370,3 тысячи семей — на образование, а 626,6 тысячи семей — на ежемесячную выплату.
Программа материнского (семейного) капитала действует в России с 1 января 2007 года и является частью национального проекта «Семья». С 2020 года воспользоваться маткапиталом могут семьи не только при рождении второго, но и первого ребенка. С 2020 года оформление сертификата стало автоматическим — без необходимости подачи заявления.
Председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов подчеркнул, что материнский капитал давно стал не просто выплатой, а основой государственной демографической политики и важным элементом социальной стабильности:
Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают, что эффективная реализация программы требует постоянного диалога между государством, профсоюзами и общественными организациями. Только при таком взаимодействии можно обеспечить, чтобы материнский капитал оставался живым инструментом реальной помощи, а не просто цифрой в бюджете.