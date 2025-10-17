Общество

СОЦПРОФ: Материнский капитал — это инвестиция в будущее России, а не просто выплата

Профсоюзы СОЦПРОФ рассматривают материнский капитал не как дотацию, а как инвестицию в будущее России — в детей и в трудовые семьи, которые создают основу общества, написал в своем Telegram-канале председатель объединения Сергей Вострецов.

В 2026 году порядка 1,7 миллиона российских семей смогут воспользоваться средствами материнского капитала. На реализацию этой меры поддержки в бюджете Социального фонда России предусмотрено 566,9 миллиарда рублей. Проект бюджета уже рассмотрен комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.

Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, программа продолжит индексироваться в соответствии с поручением президента: «По поручению президента материнский капитал ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже величины инфляции за прошлый год. В 2026 году планируется увеличение размера маткапитала на 6,8%. В результате его размер достигнет 974,1 тысячи рублей на второго ребенка (если семья не получала маткапитал на первенца) и 737,2 тысяч рублей на первого ребенка. Прирост составит 47 тысяч и 62 тысячи рублей соответственно. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут 1,7 миллиона семей. На эти цели предусмотрено 566,9 миллиарда рублей».

Материнский капитал остается ключевым инструментом поддержки семей с детьми. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью, формирование пенсионных накоплений матери, а также получать ежемесячную выплату на ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов региона.

По данным Социального фонда, с начала текущего года 364,1 тысячи семей направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий, 370,3 тысячи семей — на образование, а 626,6 тысячи семей — на ежемесячную выплату.

Программа материнского (семейного) капитала действует в России с 1 января 2007 года и является частью национального проекта «Семья». С 2020 года воспользоваться маткапиталом могут семьи не только при рождении второго, но и первого ребенка. С 2020 года оформление сертификата стало автоматическим — без необходимости подачи заявления.

Председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов подчеркнул, что материнский капитал давно стал не просто выплатой, а основой государственной демографической политики и важным элементом социальной стабильности:

«Сегодня, когда экономическая нагрузка на родителей растет, особенно важно, чтобы программы поддержки не сокращались, а укреплялись. Индексация материнского капитала на 6,8% — это сигнал, что государство сохраняет приверженность своим обязательствам. Но наша задача — добиться, чтобы каждый рубль из этих 566 миллиардов действительно дошел до семьи, чтобы оформление было простым, без бюрократии и задержек. Мы также предлагаем расширить возможности использования маткапитала — например, на оплату детских кружков, спортивных секций и дошкольного образования, ведь именно в этих сферах формируется личность ребенка. Государственная поддержка семьи — это не расход, это стратегический вклад в человеческий капитал страны».

Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают, что эффективная реализация программы требует постоянного диалога между государством, профсоюзами и общественными организациями. Только при таком взаимодействии можно обеспечить, чтобы материнский капитал оставался живым инструментом реальной помощи, а не просто цифрой в бюджете.