Общество

Сотрудники УФСИН в Псковской области перешли на зимнюю форму одежды

17.10.2025 12:00|ПсковКомментариев: 0

Во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, состоялись плановые строевые смотры. Они приурочены к переводу личного состава на ношение зимней формы одежды, в сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Основной целью мероприятий стала проверка внешнего вида сотрудников, а также правильности ношения и соответствия форменного обмундирования установленным требованиям.

Во время строевых смотров также осуществлена проверка наличия служебных удостоверений, жетонов. Особое внимание было обращено на соответствие обмундирования правилам ношения форменной одежды, размещение шевронов, погон, эмблем, медалей и нагрудных знаков.

По результатам проведенных смотров личный состав аппарата управления и подведомственных учреждений УИС области подготовлен к несению службы в зимний период, форма одежды сотрудников соответствует требованиям ведомственных нормативных актов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
