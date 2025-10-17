Общество

В Великих Луках насчитали 733 торговых объекта

В ходе очередного заседания Великолукской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о тенденциях развития потребительского рынка на территории города и мероприятиях по увеличению поступлений неналоговых доходов, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской Думе.

Фото: Великолукская городская Дума

Информацию по данной теме представила руководитель комитета потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд Елена Антонюк. В своём выступлении она отметила, что торговля и общественное питание играют ключевую роль в инфраструктуре города, так как относятся к жизненно важной сфере, затрагивающей интересы всего населения. От состояния работы предприятий торговли и общественного питания зависит степень удовлетворенности потребителей и качество жизни граждан.

Согласно сообщению Елены Антонюк, ситуацию на потребительском рынке города за последние годы можно охарактеризовать как стабильную. Потребительский рынок обеспечен всеми нужными группами товаров, дефицита в товарном предложении не наблюдается. На сегодняшний день в городе функционируют 733 торговых объекта, включая 358 продовольственных и 375 непродовольственных магазинов. Также активно работают две универсальные ярмарки на территории ООО «ВуК» и ООО «Великолукский радиозавод», которые совместно предлагают более 1 000 торговых мест.

Для повышения качества обслуживания и увеличения объёма продаж предприятия внедряют современные формы торговли, используют новейшее оборудование и расширяют спектр дополнительных услуг. Особенно активно развивается онлайн-торговля и сервисы доставки. Несмотря на растущую популярность интернет-продаж, население по-прежнему предпочитает делать покупки в физических магазинах.

Положительные тенденции наблюдаются и в сфере общественного питания. В городе действуют более 100 предприятий разных форм собственности, что составляет более 2 700 посадочных мест в общедоступной сети, включая рестораны, кафе и бары.