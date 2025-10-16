Общество

«Аллею отцов» заложили в Пскове

Псков присоединился к всероссийской акции по посадке деревьев, приуроченной ко Дню отца, и теперь во дворе гуманитарного лицея появилась аллея отцов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Учащиеся школы вместе со своими папами высадили молодые туи. Каждое посаженное дерево участники акции подписали, чтобы годы спустя выросшие дети могли показать его своим детям.

«Символично, что отцы вместе со своими детьми посадили деревья. Народная мудрость говорит: посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Сегодня мы видим, как эта традиция обретает новую жизнь — отцы не просто сажают деревья, они растят в своих детях любовь к родному городу, ответственность за будущее и понимание того, что настоящие ценности создаются совместным трудом», — поделился своими впечатлениями депутат Псковской городской Думы от фракции «Единая Россия» Юрий Бурлин.

Перед тем, как посадить деревья, в лицее прошел урок мудрости, во время которого отцы ответили на каверзные вопросы школьников. Мудрые педагоги попросили детей заранее написать волнующие их проблемы на небольших листочках, а папы затем ответили на случайно выпавший им вопрос. Получился очень живой и душевный разговор, отметили в отделении.

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Виктория Рубягина рассказала, что у детей есть множество вопросов, которые иногда некогда задать, а иногда они стесняются спросить что-то у своего папы.

«Еще вчера мы попросили ребят на листочках написать вопросы, которые были самые разные: от выбора будущей профессии до того, что такое настоящая дружба и простых вопросов о том, как папы учились сами в школе. И сегодня папы вытаскивали случайный листочек с попавшимся вопросом и отвечали на него. Собственно, мы получили очень теплый отклик и от пап, и от ребят», — отметила Виктория Рубягина. Она добавила, что очень здорово, когда родители приходят в школу не только один раз в триместр на родительское собрание, и ценно, когда родители занимаются какой-то совместной деятельностью с ребятами, делают что-то вместе, а не просто находятся рядом.

Напомним, инициативу «Единой России» учредить День отца поддержал президент Владимир Путин, и с 2021 года он отмечается в третье воскресенье октября.