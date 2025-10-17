Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Вера и подвиг

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко пригласили в студию Надежду Цыганову - социального координатора Псковского отделения государственного фонда «Защитники Отечества», лауреата национальной премии «Страну меняют люди», маму четырех детей и вдову военного священника, погибшего после полученных в зоне СВО ранений.

Гостья студии поделится своими воспоминаниями о муже как о человеке, расскажет о своей семье и принципах воспитания детей, а также о своей деятельности в фонде «Защитники Отечества».