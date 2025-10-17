Общество

Обновленный «пентагон», «живопись» музыкальной школы и проблемный проезд на Завеличье

Контрольный выезд депутата Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой состоялся 17 октября. В рамках выезда депутат обозначила проблемные зоны своего округа, в частности, проезд возле дома №48 на улице Коммунальной и ремонт ступеней возле музыкальной школы №5. Также на выезде оценили результат работы территориального общественного самоуправления «Рижский 60». Подробнее — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

В депутатском выезде также приняли участие председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, глава города Пскова Борис Елкин, заместители главы администрации Пскова Алексей Саенко и Алексей Несмашный.

Ремонт проезда

Первой точкой выезда стала улица Коммунальная. Возле дома №48 с течением лет износилось дорожное покрытие автомобильного проезда, а также тротуара. В числе прочего местные жители просят установить дорожные знаки 3.29 и 3.30, запрещающие стоянку транспорта по четным и нечетным числам месяца.

Одним из волнующих местных жителей вопросов, поднятым в рамках выезда, стало благоустройство бывшей частной парковки, территорию которой администрация города Пскова отсудила ранее. Сейчас на этой территории находится пустырь.

«С прошлым арендатором говорили. Чтобы снять забор, им пришлось частично вырубить кусты. Забор с ними сросся», - сказал глава города Пскова Борис Елкин.

Территория имеет важное значение, так как в районе располагаются множество социальных объектов — детские сады №47 и №45, Многопрофильный правовой лицей №8. Как временную меру, глава города предложил использовать территорию бывшей частной парковки в качестве бесплатной парковки для местных жителей.

«Будем деньги искать. Я хочу сказать, что пока средств нет, может, сделать временную парковку? Я сделал бы благоустройство. Может, в следующем году поучаствовать в "Формировании комфортной городской среды"?», - предложил Борис Елкин.

Юлия Пожидаева в ответ отметила, что главное в этом вопросе — это чтобы граждане проявили активность.

«Главное, чтобы жители проявили активность. Площадка чем интересна? Здесь проход к школам. Удобный островок», - сказала Юлия Пожидаева.

Ступени и «живопись» музыкальной школы

Затем группа переместилась к музыкальной школе №5. Это специализированная музыкальная школа духовых инструментов. Сначала школа располагалась в помещении завода «Гидроимпульс» и занимала всего три класса и актовый зал. В 1989 году было открыто здание на Коммунальной, 48.

Первое, что бросилось в глаза Борису Елкину, — настенная «живопись» местных хулиганов и бесконечные объявления.

Директор школы Ирина Матвеева отметила, что надписи систематически закрашивают.

«К 1 сентября своими силами сделали, отремонтировали. Но это история недолгая, потому что проходимость здесь очень большая, да и склонные к вандализму подростки есть. Вот уже все разрисовано. При этом все это очень быстро происходит, мы не успеваем с этим бороться», - сказала Ирина Матвеева.

Глава города предложил отсматривать по камерам наблюдения виновников и наказывать.

Следующее, что обсудили участники выезда — ступени, которые находятся в плачевном состоянии. Всего на их ремонт необходимо 67 тысяч рублей.

«67 тысяч найдем», - сказал Борис Елкин.

Также Юлия Пожидаева обратила внимание градоначальника на тротуарную плитку, которую тоже необходимо заменить.

«Пентагон»

Следующим пунктом стал известный псковский «пентагон» - двор, состоящий из домов №№ 50, 52 и 52а по улице Коммунальной и домов №№ 11 и 9 по улице Западной. В данном дворе длительное время проводили ремонт территории, благоустройство проездов и организовывали парковочные места.

Смотрите также В Пскове продолжилось благоустройство «Пентагона»

«Теперь хоть въехать можно нормально», - отметил Борис Елкин.

Всего на ремонт двора была выделено 20 миллионов рублей. Однако градоначальник посетовал на то, что многие жители не только этого двора, но и других дворов многоквартирных домов боятся ставить детские площадки, принимая их на собственный баланс.

«Теперь главное призвать жителей, чтобы они решились и разрешили поставить им детскую площадку. На самом деле, это большая проблема вообще в городе, что все отказываются ставить на баланс площадки. Мы готовы бесплатно им поставить ее. Или даже, как в данном случае, здесь были частные инвестиции, а люди отказываются, боятся содержать, хотя сумма, на самом деле, копеечная на фоне месячной оплаты. К сожалению, люди, не знаю, забывают, что если у них уже дети выросли, то внуки скоро могут появиться», - сказал Борис Елкин.

Юлия Пожидаева предположила, что это связано с тем, что во дворе преобладают пожилые люди.

«Проблема в том, что двор старый, поэтому там, где новые дома, где молодежи больше, детей больше, более активные жители, там это актуальнее», - ответила Юлия Пожидаева.

Оба сошлись во мнении, что такой большой двор необходимо оборудовать либо детской площадкой, либо спортивной, а лучше и тем, и другим.

«Слева здесь можно поставить детскую площадку, а справа спортивную, хоть волейбольное поле. Места хватает», - добавил Борис Елкин.

ТОС «Рижский 60»

Завершающим пунктом стало посещение двора, обустроенного детской площадкой силами ТОС «Рижский 60». Все присутствующие выразили надежду, что данный ТОС не остановится на детской площадке. Во дворе достаточно места, чтобы заняться дальнейшим благоустройством.

«Надеюсь, что данный ТОС не остановится. Есть еще место. Соседний двор буквально, Рижский 54, похожую территорию использовали под парковку», - подчеркнул Борис Елкин.

Юлия Пожидаева согласилась с ним, отметив, что механизм территориальных общественных самоуправлений хорош тем, что жители могут проявить самостоятельность в принятии решений, касаемо удобства их жизни во дворе.

«Это, наверное, хорошо, что жители сами решают, что им нужно. Все зависит от их активности и желания. Можно хоть каждый год подавать заявки. Округ, в плане благоустройства дворов, по сравнению с другими, более благополучный. Благоустроили много дворов, и "пентагон" закончили. Единственная болевая точка осталась — это Народная, 43, но там просто так не сделаешь, нужно много средств привлекать», - добавила Юлия Пожидаева.

Итоги

Резюмируя весь выезд, депутат отметила, что все проблемные точки обозначены и доведены до администрации города.

«Одна из проблемных точек - это музыкальная школа, там прилегающая территория достаточно в плачевном состоянии. Начиная с проезда, где находится почта, дорога убита, и тротуар убит, там надо расширять дорогу, потому что машинам не разъехаться, и дальше эта дорога плавно идет туда, к музыкальной школе. Раньше там была парковка, которая была незаконная, сейчас администрация выиграла суд, там уже снесли ограждение, и вполне вероятно, на следующий год эта территория будет подана в ФКГС. Надеюсь, мы выиграем, и можно будет сделать очень красивую, благоустроенную территорию. Около музыкальной школы отремонтировать сами ступени, обновить стены. В ""пентагоне" долгожданный ремонт завершен. Это не просто долгожданный ремонт, проблема была этого двора в том, что очень большая территория, он объединяет пять многоквартирных домов, и сумма, которая была потрачена на ремонт этого двора, в общей сложности больше 20 миллионов, поэтому так надолго это все затянулось, мы делали его в несколько этапов. Я считаю это нашей победой. Но сейчас есть очень хорошая программа, это создание ТОСов. Люди сами решают, что им делать, люди проявляют инициативу, они знают, чего они хотят, они знают, на что пойдут их средства, и в результате получаются такие замечательные вещи», - прокомментировала выезд Юлия Пожидаева.

Борис Елкин, подводя итоги выезда, отметил, что есть болевые точки, такие как Коммунальная, 48.

«Эта точка болевая у нас достаточно давно. Мы хотим сделать ремонт. К сожалению, не всегда финансовые средства есть, чтобы все сделать сразу, но планомерно эту работу будем вести, и уже в планах на следующий год, конечно, этим участком заняться. Он достаточно большой, серьезный, поэтому этот проезд важен, там подъезд и к общеобразовательным учреждениям, и к музыкальной школе, и к почте. Социальных объектов хватает. Ну и, конечно, есть многоквартирные дома, жильцы тоже хотят к своему дому подъезжать по ровной, качественной дороге. Поэтому этим вопросом займемся, в том числе и созданием тротуаров, а также посмотрим, что там можно сделать с парковочными местами, потому что их, конечно, там не хватает. Мы сейчас ведем расчеты и посмотрим, как по земельным участкам сможем поработать. Соответственно, потом уже примем решение, но в следующем году этот проезд отремонтируем», - заявил Борис Елкин.

Он также выразил надежду, что жителям двора-«пентагона» понравится проделанная работа, которая длилась не один год.

«Двор "пентагон" наконец-то завершен, работы завершены, оплата еще не произведена, там какие-то штрихи, мелочи остались, но это никак не влияет на проживание в этом дворе, не мешает и не препятствует. Работы в ближайшее время уже полностью будут завершены и приняты, а по факту двор отремонтированный, долгожданный, давно уже с ним не то, чтобы мучаемся, но пытаемся его сделать. В несколько заходов это делали, потому что двор большой, и, как результат, это достаточно серьезная сумма, которая потребовалась для его ремонта. Повторюсь, сейчас работы все завершены, и надеюсь, что жителям нравится проделанная работа», - сказал градоначальник.

Отдельно глава города акцентировал внимание на деятельность ТОСов в округе. Отметил, что ТОС «Рижский 60» очень активен, и он доволен тем, что им удалось установить детскую площадку. Однако Борис Елкин призвал жителей не только данного округа, но и всего города, принимающих участие в деятельности территориальных общественных самоуправлений, задуматься над установкой камер наблюдения, так как это не только безопасность жителей конкретного дома, но и вклад в общую безопасность всего города.

«Я призываю наших жителей, конечно, кто участвует в движениях ТОСов, кто делает заявки, иногда уделять внимание и безопасности. Лишним это не будет, и с каждым годом количество ТОСов, которые делают акцент на элементах безопасности, возрастает. Это очень важно и для самих жителей, и для всего города в целом», - заключил Борис Елкин.

Данный выезд, помимо депутатского контроля, стал образовательным элементом. В нем принял участие подопечный Бориса Елкина в рамках проекта «Герои земли Псковской» Александр Логвиненко. Глава города отметил активную гражданскую позицию Александра, а также сообщил, что консультируется с ним по некоторым вопросам. Для самого Александра Логвиненко сегодняшний день стал образовательным, в том числе и в вопросе общения со средствами массовой информации.

«Учись давать комментарии, Сан Саныч. Ты же советник главы Пскова», - с юмором отметил Борис Елкин.

Александр Логвиненко признался, что информации очень много, но его наставник, глава города Пскова Борис Елкин, помогает ему в ней разбираться.

«Информации очень много новой, вникаю в работу управления городского хозяйства, в работу остальных комитетов, отделов по культуре, по спорту. Все это мне очень интересно, и, конечно, для меня это все новое. Я же всю свою сознательную жизнь был военнослужащим. Очень интересно, вникаю, как это происходит. Да, много вопросов, которые мне непонятны, в которых Борис Андреевич, мой наставник, помогает мне разобраться, спасибо ему. Будем надеяться, что к концу обучения все у меня в голове уложится, и на какой-нибудь должности я начну приносить пользу», - сказал Александр Логвиненко.

Как итог, выезд оставил, в большей степени, положительный отклик у участников. Реализован масштабный проект по реконструкции псковского «пентагона», ТОСы проявляют активность и делают жизнь в своих дворах лучше. Все это не может не радовать как депутата Юлию Пожидаеву, так и ее избирателей. Не обходится, конечно, и без ложки дегтя в виде проезда на улице Коммунальной, 48, но благодаря совместным усилиям исполнительной и законодательной властей эти проблемы обсуждаются и находят свое решение.

Андрей Николаев