Обновленный «пентагон», «живопись» музыкальной школы и проблемный проезд на Завеличье

Контрольный выезд депутата Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой состоялся 17 октября. В рамках выезда депутат обозначила проблемные зоны своего округа, в частности, проезд возле дома №48 на улице Коммунальной и ремонт ступеней возле музыкальной школы №5. Также на выезде оценили результат работы территориального общественного самоуправления «Рижский 60». Подробнее — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
В депутатском выезде также приняли участие председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, глава города Пскова Борис Елкин, заместители главы администрации Пскова Алексей Саенко и Алексей Несмашный.
Первой точкой выезда стала улица Коммунальная. Возле дома №48 с течением лет износилось дорожное покрытие автомобильного проезда, а также тротуара. В числе прочего местные жители просят установить дорожные знаки 3.29 и 3.30, запрещающие стоянку транспорта по четным и нечетным числам месяца.
Одним из волнующих местных жителей вопросов, поднятым в рамках выезда, стало благоустройство бывшей частной парковки, территорию которой администрация города Пскова отсудила ранее. Сейчас на этой территории находится пустырь.
Территория имеет важное значение, так как в районе располагаются множество социальных объектов — детские сады №47 и №45, Многопрофильный правовой лицей №8. Как временную меру, глава города предложил использовать территорию бывшей частной парковки в качестве бесплатной парковки для местных жителей.
Юлия Пожидаева в ответ отметила, что главное в этом вопросе — это чтобы граждане проявили активность.
«Главное, чтобы жители проявили активность. Площадка чем интересна? Здесь проход к школам. Удобный островок», - сказала Юлия Пожидаева.
Затем группа переместилась к музыкальной школе №5. Это специализированная музыкальная школа духовых инструментов. Сначала школа располагалась в помещении завода «Гидроимпульс» и занимала всего три класса и актовый зал. В 1989 году было открыто здание на Коммунальной, 48.
Первое, что бросилось в глаза Борису Елкину, — настенная «живопись» местных хулиганов и бесконечные объявления.
Директор школы Ирина Матвеева отметила, что надписи систематически закрашивают.
Глава города предложил отсматривать по камерам наблюдения виновников и наказывать.
Следующее, что обсудили участники выезда — ступени, которые находятся в плачевном состоянии. Всего на их ремонт необходимо 67 тысяч рублей.
«67 тысяч найдем», - сказал Борис Елкин.
Также Юлия Пожидаева обратила внимание градоначальника на тротуарную плитку, которую тоже необходимо заменить.
Следующим пунктом стал известный псковский «пентагон» - двор, состоящий из домов №№ 50, 52 и 52а по улице Коммунальной и домов №№ 11 и 9 по улице Западной. В данном дворе длительное время проводили ремонт территории, благоустройство проездов и организовывали парковочные места.
«Теперь хоть въехать можно нормально», - отметил Борис Елкин.
Всего на ремонт двора была выделено 20 миллионов рублей. Однако градоначальник посетовал на то, что многие жители не только этого двора, но и других дворов многоквартирных домов боятся ставить детские площадки, принимая их на собственный баланс.
Юлия Пожидаева предположила, что это связано с тем, что во дворе преобладают пожилые люди.
«Проблема в том, что двор старый, поэтому там, где новые дома, где молодежи больше, детей больше, более активные жители, там это актуальнее», - ответила Юлия Пожидаева.
Оба сошлись во мнении, что такой большой двор необходимо оборудовать либо детской площадкой, либо спортивной, а лучше и тем, и другим.
Завершающим пунктом стало посещение двора, обустроенного детской площадкой силами ТОС «Рижский 60». Все присутствующие выразили надежду, что данный ТОС не остановится на детской площадке. Во дворе достаточно места, чтобы заняться дальнейшим благоустройством.
«Надеюсь, что данный ТОС не остановится. Есть еще место. Соседний двор буквально, Рижский 54, похожую территорию использовали под парковку», - подчеркнул Борис Елкин.
Юлия Пожидаева согласилась с ним, отметив, что механизм территориальных общественных самоуправлений хорош тем, что жители могут проявить самостоятельность в принятии решений, касаемо удобства их жизни во дворе.
Резюмируя весь выезд, депутат отметила, что все проблемные точки обозначены и доведены до администрации города.
Борис Елкин, подводя итоги выезда, отметил, что есть болевые точки, такие как Коммунальная, 48.
Он также выразил надежду, что жителям двора-«пентагона» понравится проделанная работа, которая длилась не один год.
«Двор "пентагон" наконец-то завершен, работы завершены, оплата еще не произведена, там какие-то штрихи, мелочи остались, но это никак не влияет на проживание в этом дворе, не мешает и не препятствует. Работы в ближайшее время уже полностью будут завершены и приняты, а по факту двор отремонтированный, долгожданный, давно уже с ним не то, чтобы мучаемся, но пытаемся его сделать. В несколько заходов это делали, потому что двор большой, и, как результат, это достаточно серьезная сумма, которая потребовалась для его ремонта. Повторюсь, сейчас работы все завершены, и надеюсь, что жителям нравится проделанная работа», - сказал градоначальник.
Отдельно глава города акцентировал внимание на деятельность ТОСов в округе. Отметил, что ТОС «Рижский 60» очень активен, и он доволен тем, что им удалось установить детскую площадку. Однако Борис Елкин призвал жителей не только данного округа, но и всего города, принимающих участие в деятельности территориальных общественных самоуправлений, задуматься над установкой камер наблюдения, так как это не только безопасность жителей конкретного дома, но и вклад в общую безопасность всего города.
Данный выезд, помимо депутатского контроля, стал образовательным элементом. В нем принял участие подопечный Бориса Елкина в рамках проекта «Герои земли Псковской» Александр Логвиненко. Глава города отметил активную гражданскую позицию Александра, а также сообщил, что консультируется с ним по некоторым вопросам. Для самого Александра Логвиненко сегодняшний день стал образовательным, в том числе и в вопросе общения со средствами массовой информации.
Александр Логвиненко признался, что информации очень много, но его наставник, глава города Пскова Борис Елкин, помогает ему в ней разбираться.
Как итог, выезд оставил, в большей степени, положительный отклик у участников. Реализован масштабный проект по реконструкции псковского «пентагона», ТОСы проявляют активность и делают жизнь в своих дворах лучше. Все это не может не радовать как депутата Юлию Пожидаеву, так и ее избирателей. Не обходится, конечно, и без ложки дегтя в виде проезда на улице Коммунальной, 48, но благодаря совместным усилиям исполнительной и законодательной властей эти проблемы обсуждаются и находят свое решение.
Андрей Николаев