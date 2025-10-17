Вдова псковского священника поделилась впечатлениями от встречи с Путиным

О своей встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала социальный координатор Псковского отделения государственного фонда «Защитники Отечества», лауреат национальной премии «Страну меняют люди», мама четырех детей и вдова военного священника, погибшего после полученных в зоне СВО ранений, Надежда Цыганова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности».
По ее словам, мероприятие собрало тех, кто, пережив тяжелейшие потери, нашел силы жить дальше и помогать другим:
Вдова отметила, что подготовка к встрече была долгой и волнительной, но ее ценность заключалась не только в беседе с главой государства, но и в знакомстве с другими сильными женщинами и председателем государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.
«Для моей жизни это чудо», — резюмировала Надежда Цыганова.