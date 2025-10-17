Общество

Росгвардия разъяснила псковичам правила покупки многозарядного гладкоствольного оружия

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области разъясняет вопросы приобретения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с более чем двумя стволами либо с магазином/барабаном (многозарядного оружия).

Согласно федерального закона «Об оружии», граждане России, получившие лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, не могут покупать многозарядное оружие в целях самообороны или охоты в течение первых двух лет владения таким оружием.

Росгвардия также подчеркивает, что ограничение касается именно периода владения, а не срока обращения за лицензией.