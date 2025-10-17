Общество

Почти 200 отцов в Псковской области получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет имеют не только мамы, но и другие работающие родственники малыша, в том числе и папы. Так, сегодня в Псковской области пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет от регионального отделения Социального фонда получают 192 отца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Размер такой выплаты равен 40% от среднего заработка родителя, рассчитанного за два года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком. С 1 февраля этого года минимальный размер пособия составляет 10 103,83 рубля, а максимальный – 68 995,48 рубля.

Чтобы оформить выплату, отцу необходимо обратиться к работодателю с двумя заявлениями: о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет и о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. А также представить подтверждающий документ о том, что на момент подачи заявлений мама ребенка такое пособие не получает.

Сведения, необходимые для назначения пособия, работодатель направит в отделение СФР по Псковской области. Первую выплату папа получит в течение десяти рабочих дней, далее — не позднее восьмого числа каждого месяца за предыдущий.

Если отец ухаживает за двумя и более детьми младше полутора лет, пособие назначается на каждого ребенка, но общая сумма не может превышать 100% от среднего заработка родителя и должна быть не менее суммы двух минимальных размеров этого пособия — 20 207,66 рубля.

Отец в период отпуска по уходу за ребенком вправе выйти на работу и при этом сохранить выплату пособия. В том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы. Это же касается ситуаций, когда родитель в этот период устраивается на вторую работу.

Следует учесть, что если отец работает у нескольких работодателей, то ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначат только в одной организации. Если он — индивидуальный предприниматель, то на пособие в текущем году сможет претендовать только в случае, если в 2024 году уплатил добровольные страховые взносы в размере — 7 809,12 рубля.

Период ухода за ребенком учтется в страховой стаж родителя наравне с периодами работы и (или) иной деятельности. За каждый год ухода начисляется определенное количество пенсионных коэффициентов. Если он ухаживает за первым ребенком, то за год отпуска ему положено 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из его фактической продолжительности.

По возникшим вопросам доступен бесплатный звонок в отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01. А также можно обратиться в личные сообщения в соцсетях фонда.