Профсоюз военнослужащих в Псковской области возглавил Вячеслав Красоткин

Отчетно-выборная конференция Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих состоялась в Пскове 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе. По итогам конференции новым председателем региональной организации избрали Вячеслава Красоткина, также сформировали контрольные органы и утвердили планы работы на ближайшие годы.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Мероприятие прошло при участии почетных гостей: председателя Общероссийского профессионального союза военнослужащих Андрея Полещука и советника-консультанта Псковского областного совета профсоюзов Надежды Партхаль.

«Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с обновленным составом профсоюза военнослужащих. Уверен, что совместными усилиями мы сможем эффективно решать задачи по защите социальных и трудовых прав военнослужащих и членов их семей в нашем регионе», - прокомментировал это событие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.