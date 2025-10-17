Партия винограда весом 20 тонн запрещена к ввозу в Себежском районе

На российско-латвийской границе РФ в Себежском районе должностным лицом управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн свежего винограда, выращенного в Республике Молдова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления. Выявлены нарушения.
При документарном контроле государственный инспектор ведомства установил, что в фитосанитарном сертификате не заполнена и не вымарана графа 11, содержащая дополнительную информацию. Следовательно, документ признан неподтверждающим соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.
Ввоз партии винограда на территорию Российской Федерации запрещен.