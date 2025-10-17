Общество

В Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса «Народный участковый - 2025»

Итоги второго этапа конкурса «Народный участковый - 2025» подвели в Псковской области. Тройка лидеров была определена с помощью онлайн-голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По результатам онлайн-голосования итоговые места в тройке лидеров распределились следующим образом:

Третье место - Юрий Гливяс, майору полиции из Себежского района;

Второе место - Полина Сверлова, старший лейтенант полиции из Порховского района;

Первое место - Андрей Кузьмин, майор полиции, старший участковый уполномоченный из Пскова.

Андрей Кузьмин служит в органах внутренних дел с 1998 года и с 2011 года занимает должность старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП № 1 УМВД России по городу Пскову. На его участке обслуживания расположены образовательные учреждения, торговые центры, частные фирмы и магазины. В зоне ответственности — более 6 500 человек.

В 2025 году майором полиции Андреем Кузьминым раскрыто 14 преступлений, рассмотрено более 720 жалоб и заявлений граждан, выявлено 65 административных правонарушений. Местные жители отмечают его тактичность, вежливость и добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей.

Благодаря активной поддержке и голосованию жителей региона, он смог набрать наибольшее количество голосов и был выбран представлять Псковскую область на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый — 2025». Финальное голосование пройдет в онлайн-формате на сайте издания «Комсомольская правда».