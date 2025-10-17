Общество

Первые памятные значки «За регулярное донорство» вручили в Псковской области

Церемония вручения памятных нагрудных значков «За регулярное донорство» состоялось в Пскове сегодня, 17 октября. В торжественной обстановке такими знаками отличия были удостоены почти 40 доноров Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Председатель регионального отделения «Российского Красного Креста» Валерия Мишакова отметила, что подобные значки «За регулярное донорство» выдаются в регионе впервые.

«В этом году "Российский Красный Крест" изготовил памятные значки. Они выдаются женщинам, кто сдал цельную кровь 8 раз за последние два года, либо 15 раз ее компоненты. У мужчин 10 и 20 донаций соответственно. На такие значки у нас в регионе претендуют более 100 человек», - рассказала Валерия Мишакова.

Преподаватель Псковского медицинского колледжа Елена Межевкова с 2023 года является Почетным донором России. Она поделилась своей историей.

«На желание сдавать кровь и ее компоненты повлияла учеба в медицинском колледже. Нам с ребятами было интересно, преподаватели рассказывали о значимости и необходимости процесса. Сейчас я сама явлюсь преподавателем и приобщаю к донорству не только крови, но и костного мозга, своих студентов. Донорство — важная процедура, многим людям мы можем принести пользу. Быть донором — это здорово, мы можем помочь другому. Это главное».

Также участникам церемонии предложили вступить в единый регистр доноров костного мозга. Это еще один важный шаг, позволяющий расширить возможности помощи пациентам, которым требуется трансплантация.

«Добро, милосердие и сострадание — основная функция наших организаций. Мы идем вместе, рука об руку в этой работе по спасению людей. Нам приятно, что мы находим взаимопонимание и отклик в сердцах представителей „Российского Красного Креста“. Совсем недавно мы включились и в донорство костного мозга. Это новое дело, нам надо развеять мифы. На донорство берут стволовые клетки, которые выходят из костного мозга и попадают в кровь. Процедура забора — такая же, как и для крови с ее компонентами», — сказала Главный врач станции переливания крови Любовь Малыхина.