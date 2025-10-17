Псковcкая обл.
Общество

Первые памятные значки «За регулярное донорство» вручили в Пскове

18.10.2025 14:25|ПсковКомментариев: 0

Торжественное вручение первых памятных значков «За регулярное донорство» состоялось 17 октября в Пскове.​ Мероприятие прошло в «Доме профсоюзов» по адресу: улица Советская, дом 15, в большом зале на втором этаже. Почти 40 доноров Псковской области получили знаки отличия за свой вклад в спасение жизней, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова выступила с приветственным словом и отметила, что подобные значки выдаются в регионе впервые. Она подчеркнула: «В этом году Российский Красный Крест изготовил памятные значки. Они выдаются женщинам, кто сдал цельную кровь 8 раз за последние два года, либо 15 раз ее компоненты. У мужчин 10 и 20 донаций соответственно. На такие значки у нас в регионе претендуют более 100 человек».

Система значков предусматривает четыре категории: 8 донаций для женщин, сдавших цельную кровь 8 раз за последние два года; 10 донаций для мужчин, сдавших цельную кровь 10 раз за последние два года; 15 донаций за 15 раз сдачи крови или ее компонентов за последний год; 20 донаций за 20 раз сдачи крови или ее компонентов за последний год.

Почетными донорами, награжденными на мероприятии, являются Юлия Абрамова, Полина Алексеева, Татьяна Антонова, Илья Галенко, Людмила Ефимова, Елена Замураева, Марина Иванова, Нина Канчикова, Надежда Кораблева, Ольга Коржова, Ирина Кузьмина, Виктор Попов, Сергей Родионов, Елена Скороход, Инна Фёдорова, Елена Черных.

Среди сотрудников станции переливания крови, сдавших кровь более 8 раз, отмечены Любовь Акулич, Людмила Афанасьева, Дарья Киташина, Ирина Коденцева, Александра Коржова, Лариса Скаркова, Елена Скарченкова, Алевтина Федотова, Юлия Хоботова.

От населения были награждены Вадим Геращенко, Андрей Ильин, Игорь Ильин, Алексей Гребенец, Рафик Дбар, Александр Мазур, Владислав Шпак, Елена Орлова, Полина Петрова, Ольга Старкова, Ольга Зайцева, Татьяна Абрамова, Елена Дмитренко, Марина Гусева, Марина Завадская, Яна Ушарнова, Ирина Баслакова.

 

Почетный донор и преподаватель Псковского медицинского колледжа Елена Мишакова поделилась своим опытом: «Я являюсь донором с 2023 года. Сподвигнула меня сдавать кровь и её компоненты учёба в медицинском колледже. Нам рассказывали о необходимости и важности этого процесса. Мы ходили, сдавали. Сейчас я являюсь преподавателем Псковского медицинского колледжа и приобщаю студентов к донорству не только крови и её компонентов, но и костного мозга. Я считаю, что это очень важная процедура, благодаря этому мы можем спасти чью-то жизнь. Если нет противопоказаний, быть донором - это здорово. Это не только польза, но и милосердие. Мы можем помочь другому, и это главное».

Главный врач станции переливания крови Любовь Малыхина добавила: «Добро, милосердие и сострадание — основная функция наших организаций. Мы идем вместе, рука об руку в этой работе по спасению людей. Нам приятно, что мы находим взаимопонимание и отклик в сердцах представителей Российского Красного Креста. Совсем недавно мы включились и в донорство костного мозга. Это новое дело, нам надо развеять мифы. На донорство берут стволовые клетки, которые выходят из костного мозга и попадают в кровь. Процедура забора — такая же, как и для крови с ее компонентами».

 

Участникам церемонии также предложили вступить в единый регистр доноров костного мозга.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, где выступила студентка Псковского областного колледжа искусств и артистка Псковской областной филармонии Василиса Басова, педагог дополнительного образования и руководитель фольклорного творческого объединения «Скоморошина» Наталья Иванова и Иустина Васильева с песней «Пока на Земле любовь».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
