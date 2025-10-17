Общество

Всемирный день конфет празднуют 18 октября

18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям. Всемирный день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Kandinsky 2.2

Для кого-то конфеты — это любимая сладость, причём среди огромного многообразия видов у каждого сладкоежки есть свои вкусовые предпочтения: карамель, шоколад, леденцы, ириски и т. д. Есть и другие, кто наотрез отказывает себе в удовольствии съесть конфету, считая её слишком сладким и калорийным продуктом.

Есть мнение, что конфеты появились ещё в эпоху Древнего Египта, а произошло это по стечению обстоятельств, то есть по воле случая, когда смешалось содержимое опрокинутых сосудов: орехи, мёд и инжир, пишет Calend.ru.

Славились на весь мир и продолжают пользоваться популярностью по сей день арабские или восточные сладости. Именно арабы стали использовать первыми сахар в приготовлении конфет.

Неизменным ингредиентом были и различные орехи, а также сухофрукты. На Руси делали леденцы, используя для этого кленовый сироп, мёд и другие продукты. На тот момент все сладости являли собой продукт ручной работы, а часто становились плодом воображения, творческой мысли и кондитерского эксперимента. Так рождались новые идеи и новые виды сладостей, в том числе и конфет.

Стоит отметить, что люди давно заметили — сладкие продукты обладают качеством поднимать настроение и даже «бодрить». Это стало причиной того, что шоколадные конфеты продавались одно время в аптеках. «Приготовленное, изготовленное» буквально означает слово «конфета» в переводе с латинского языка. Аптекари предлагали конфеты, как средство от кашля и нервных расстройств. Сегодня исследователи утверждают о выработке так называемых гормонов счастья в процессе употребления шоколада. Так что введённый в оборот именно аптекарями термин «конфета» уже позже стал обозначать один из видов кондитерской продукции.

ХХ век превратил процесс создания конфет в массовое производство. С одной стороны, это решало проблему стоимости и доступности сладостей для широких слоёв населения, однако вместе с этим терялся и творческий процесс создания натурального продукта. Химические составляющие на сегодняшний день содержатся в большинстве конфет, что наряду с их высокой калорийностью и содержанием сахара превращает лакомство в продукт, употребление которого в больших количествах становится просто вредным.

На этом фоне, а также на фоне набирающего популярность здорового образа жизни, включающего в себя и здоровое питание, начала возрождаться традиция создания натуральных конфет ручной работы. Стоимость таких конфет значительно выше, однако, полезность продукта, а также его оригинальность постепенно привлекают к нему всё больше поклонников.