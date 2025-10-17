Общество

На Солнце зафиксировали две сильные вспышки класса М

Ночью на Солнце зафиксировали две сильные вспышки класса М, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как указано на ее сайте, первая из них, получившая балл М1.0, произошла в 3:40 мск, вторая, уровня М1.1, случилась в 5:39.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

С полуночи до утра на Солнце зарегистрировали четыре обычные вспышки класса С, пишет РИА Новости.

По мнению ученых, никаких рисков для магнитосферы Земли это не несет. Усиление активности Солнца, начавшееся 12 октября, прошло максимум, сейчас наблюдается деградация центров вспышечной активности, связанная с истощением в них запасов свободной энергии. Активность Солнца останется повышенной еще пару дней.

В субботу на Земле ожидаются магнитные бури, они могут начаться в течение нескольких часов, добавили в лаборатории.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.