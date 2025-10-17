Общество

Публицист Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет

Советский и российский идеолог, социолог, ученый и публицист Сергей Кара-Мурза умер на 87-м году жизни. Об этом 18 октября сообщил философ Рустем Фахитов в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости/Александр Поляков

«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза — один из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 1990–2010-х, человек, который показал значение духа русской крестьянской общины для советского общества, мудрый, чуткий, добрый человек, которого я имел счастье знать и считаю и буду считать своим учителем», — написал он в сообщении.

Сергей Кара-Мурза родился 23 января 1939 года в Москве. В 1956–1961 годах он учился на химическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Уже в 1966–1968 и 1970–1972 годах Кара-Мурза был командирован для работы на Кубе. Известность в публицистике он получил благодаря публикациям в газетах «Правда», «Советская Россия» и «Завтра», пишет «Известия».

Кроме того, на счету Кара-Мурзы 50 статей по химии, истории, а также методологии науки, науковедению. Среди его работ такие книги, как «Проблемы организации науки», «Основы науковедения», «Технология научных исследований». В 1992 году он стал сотрудником Аналитического центра РАН по проблемам социально-экономического и научно-технического развития, а в 2005 году — начальником сектора общих проблем устойчивого развития Российского исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере.