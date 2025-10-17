Общество

Роспотребнадзор в Псковской области за январь-сентябрь снял с реализации почти 200 кг овощей

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области за 9 месяцев 2025 года с лабораторным контролем проверили 118 объектов, реализующих плодоовощную продукцию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по результатам проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий сняли с реализации 21 партию плодоовощной продукции общим объемом 193,53 кг.

За истекший период 2025 года исследовано более 470 проб плодоовощной продукции, в том числе 34 пробы из импорта. Исследования проводились по санитарно-химическим показателям (содержание нитратов, пестицидов, токсичных элементов), по микробиологическим, паразитологическим показателям, содержанию ГМО, радионуклидов.

По результатам лабораторных испытаний в четырех пробах плодоовощной продукции выявлены остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании, при этом во всех пробах обнаруженные количества не превышали установленных требований.

В трех исследованных пробах овощей отечественного происхождения и в одной пробе импортного происхождения выявлено содержание нитратов, превышающих гигиенические нормативы (1,3%).

В исследованных образцах овощей, плодов, ягод, бахчевых культур не выявлено превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, радионуклидов, генномодифицированных организмов (ГМО).

Наиболее частыми нарушениями законодательства, выявляемыми в сфере технического регулирования, являются: отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость плодоовощной продукции; нарушение условий хранения, установленных изготовителями.