Общество

Участники слёта-фестиваля Союзного государства России и Беларуси посетили Изборск

Участники слёта-фестиваля молодежных патриотических объединений Союзного государства России и Белоруссии посетили музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: Государственный музей-заповедник «Изборск»

Молодые ученые, студенты, сотрудники воспитательной работой, представители органов власти – комитетов по делам молодежи, руководители патриотических организаций осмотрели Изборскую крепость, Словенские ключи и другие объекты музея-заповедника.

Цель Слета-фестиваля, который с 16 по 19 октября проходит в паломническом центре «Дом паломника» в Печорском районе, – определение единых подходов патриотического воспитания молодежи двух союзных стран и презентация лучших практик на пространстве Союзного государства.

Музей-заповедник «Изборск» является партнером Слета-фестиваля молодежных патриотических объединений.