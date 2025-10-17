Общество

22 самовольно размещённые информационные вывески выявили в Пскове

22 самовольно размещенных информационных конструкций выявили в Пскове в ходе рейдовых мероприятий. проведённых 16 и 17 октября. Вывески обнаружили на улицах Яна Фабрициуса, Карла Маркса, Ленина, Льва Толстого, Труда и Октябрьском проспекте. Об этом сообщили в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова

Владельцам конструкций выдали предупреждения.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.