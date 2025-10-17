Общество

Криминалисты провели открытый урок для псковских школьников

Офицеры Следственного комитета провели для учащихся 8-го класса МБОУ СОШ №11 открытый урок. Криминалисты рассказали об основных направлениях службы, привели некоторые примеры успешного раскрытия и расследования уголовных дел. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области/ Telegram-канал

Ребята ознакомились с современной криминалистической техникой, используемой в повседневной следственной деятельности. Кроме изучения профессионального рабочего чемодана следователя, школьники самостоятельно смогли применить источник криминалистического света, нелинейный локатор, лазерный дальномер, магнитные грабли.

Живой интерес у учащихся вызвал процесс снятия отпечатков пальцев. Они самостоятельно провели друг другу дактилоскопию и заполнили дактокарты, а также потренировались в снятии отпечатков пальцев с различных объектов при помощи дактопорошка. Также ребята потренировались в навыках стрельбы на электронном стрелковом тренажере и в поиске металлических предметов при помощи металлоискателей.

Школьники активно интересовались работой следователей-криминалистов и задавали вопросы, касающиеся дальнейшего поступления в ведомственные высшие учебные заведения.