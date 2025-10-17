Общество

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о конце мигрантского беспредела. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, иностранцы, приезжая в Псковскую область, будут обязаны оформить «Мигрант ID».

Фото пресс-службы Кремля

«Конец мигрантскому беспределу» — так Алексей Нечаев прокомментировал указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, в который вошло большинство предложений «Новых людей». Документ утверждает новую концепцию миграционной политики до 2030 года. Главные изменения — жёсткий цифровой контроль над теми, кто въезжает в Россию, и ликвидация мигрантских гетто.

В частности, в документе отражена система «Мигрант ID», аналоги которой уже начали внедрять в отдельных регионах. С 1 сентября цифровой учёт мигрантов уже действует в Москве и Московской области, а с лета 2026-го года обязательные цифровые профили распространятся на все регионы страны.

Система «Мигрант ID» предназначена не просто для перевода документов в электронный вид. Она позволяет отслеживать реальное место работы и проживания мигрантов, а также уровень их доходов. Любое нарушение миграционного законодательства будет приводить к депортации.

Отдельным пунктом прописано выселение родственников мигрантов, если не учатся или не работают.

«Это полностью совпадает с нашей концепцией: стране нужны люди, которые трудятся, а не те, кто занимается непонятно чем», — говорит Алексей Нечаев.

Также в документе отдельное внимание уделено мерам против формирования районов с высокой концентрацией мигрантов. Партия «Новые люди» уже внесла в Госдуму законопроект, позволяющий регионам устанавливать допустимую долю иностранцев в каждом районе. При превышении этого уровня будет вводиться запрет на сдачу жилья в аренду мигрантам. Это позволит обеспечить безопасность жителей тех районов, где сегодня формируются мигрантские гетто, которые традиционно отличаются высоким уровнем криминала.