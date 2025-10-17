Общество

Свыше 1700 псковских младшеклассников присоединились к «Орлятам России»

Более 1700 учащихся начальных классов Псковской области присоединились к программе социальной активности «Орлята России», сообщается в группе «Навигаторы детства I Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Навигаторы детства I Псковская область» / «ВКонтакте»

17 октября объявлен единым днем посвящения обучающихся в «Орлята России» в школах региона. В учебных учреждениях Псковской области прошёл ряд торжественных церемоний посвящения учащихся начальных классов, присоединяющихся к всероссийскому проекту «Орлята России».

Данные мероприятия являются ключевым этапом в реализации программы, они способствуют переходу ребенка на новый уровень социальной ответственности и самоорганизации. Церемония посвящения несет в себе глубокий смысл: принимая на себя обязательства следовать законам «Орлят», обучающиеся осознанно вступают в сообщество, где личная ответственность дополняется ответственностью перед коллективом класса.

Каждый новый «Орлёнок» получил именное удостоверение — документ, закрепляющий его новый статус. Этот статус подразумевает, что теперь ребенок не только сам следует высоким нравственным ориентирам, но и служит примером для сверстников, активно участвуя в формировании сплоченной атмосферы в классном коллективе.

На торжественных мероприятиях присутствовали специалисты ресурсного центра всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области, советники директоров по воспитанию и почетные гости:

региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова стала почётным гостем на церемониях посвящения в Средней общеобразовательной школе №2 и Гимназии №29.

региональный куратор программы «Орлята России» в Псковской области Екатерина Архипова стала почётным гостем на церемонии посвящения в Многопрофильном правовом лицее №8.