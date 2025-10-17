Псковcкая обл.
Общество

Способ распознать у себя интернет-зависимость раскрыл психолог

20.10.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Интернет-зависимость — одна из современных проблем, которая постепенно привлекает всё больше внимания специалистов и общества. Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин рассказал об истории исследования этой зависимости, её формах, признаках и способах борьбы. 

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Проблема интернет-зависимости была впервые описана американским психологом Айвеном Голдбергом в 1995 году. Уже в 1998-м в США была создана специальная исследовательская служба по этой теме.

«В России активное обсуждение интернет-зависимости началось в начале 2000-х, а в 2009 году на международном симпозиуме психологи, психиатры и социологи разработали первый отечественный сборник по интернет-зависимости. Сегодня эта зависимость включена в международную классификацию психических расстройств DSM-V наряду с алкогольной и наркотической зависимостью», - уточнил эксперт. 

Психолог выделил четыре ключевых формы зависимости:

  1. Сексуальная зависимость. Она характеризуется частым просмотром порнографии, участием в чатах для взрослых и ролевых играх.
  2. Зависимость от онлайн-знакомств и интернет-отношений проявляется в постоянном пребывании в социальных сетях и мессенджерах, замещая живое общение виртуальным. Люди теряют навыки реального общения и могут бояться заводить отношения в жизни.
  3. Игровая зависимость - человек тратит много времени на онлайн-игры, интернет-аукционы и виртуальные казино, иногда проигрывая значительные денежные суммы.
  4. Из-за обилия доступной информации происходит нарушение умственных процессов — сложности с анализом и синтезом, заторможенность мышления. Происходит перегруз информацией.

Как определить признаки зависимости? Сергей Лунюшин привел ряд простых вопросов для самодиагностики:

  • Чувствуете ли вы тревогу или грусть без доступа в интернет?
  • Предпочитаете ли проводить время за компьютером, а не на свежем воздухе?
  • Отдаляетесь ли от друзей и реального общения?
  • Часто ли заходите в социальные сети или на сайты знакомств?
  • При личных встречах обсуждаете ли компьютерную тематику, даже если собеседник не заинтересован?
  • Теряете счёт времени, проведённому в интернете?
  • Забываете обязательства и дела из-за пребывания онлайн?
  • Заходите на сайты просто так, без цели?
  • Тратите деньги на компьютер, игры, платные услуги?
  • Появляются ли проблемы со зрением, сном и питанием?
  • Усиливает ли интернет стресс или негативные эмоции?
  • Жалуются ли близкие по поводу времени, проводимого в Сети?

Если вы ответили «да» минимум на три пункта, это может свидетельствовать о развитии интернет-зависимости.

«Интернет-зависимость негативно влияет на психическое и физическое здоровье, ухудшает отношения в семье и с друзьями. Самостоятельно избавиться от неё удаётся менее чем 10% людей, поскольку это сложный и длительный процесс», - уточнил психолог.

В России применяются два основных метода лечения:

  1. Психотерапия — работа с психологом без медикаментов, направленная на изменение поведения и мышления.
  2. Психофармакотерапия — назначение антидепрессантов и противотревожных препаратов. Однако данный способ связан с риском привыкания к лекарствам.

Интернет — мощный инструмент, но при неправильном и чрезмерном использовании он может превратиться в серьёзную проблему, пишет RuNews24.ru.

«Важно вовремя распознать признаки зависимости и обратиться за помощью к специалистам. Соблюдение баланса между виртуальной жизнью и реальным общением — ключ к здоровому и полноценному образу жизни», - заключил психолог Сергей Лунюшин.
