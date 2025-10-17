Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
ПЛН 25 лет
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
О новый местах для туристов
Денис Иванов об округе №15
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
нацпроект меняет учреждения культуры
Нам любые дОроги дорОги...
Города для людей
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 17.10.2025 12:390 Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер» 20.10.2025 22:000 Способ распознать у себя интернет-зависимость раскрыл психолог 20.10.2025 21:400 Специальная игра турнира Знание.Игра прошла в Пскове 20.10.2025 21:100 Михаил Ведерников удостоил коллектив Псковского технического лицея Почетной грамотой 20.10.2025 20:501 Новый врач-инфекционист приступил к работе в Пскове 20.10.2025 20:300 Свыше 3 тысяч псковичей пострадали от клещей в 2025 году
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Специальная игра турнира Знание.Игра прошла в Пскове

20.10.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Специальная игра турнира Знание.Игра общества «Знание» в рамках Слета молодежных патриотических объединений Союзного государства прошла в Пскове 17 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в группе «Знание.Игра».

Фото: «Знание.Игра»

17 октября 2025 года в Пскове в рамках Слета-фестиваля молодежных патриотических объединений Союзного государства состоялась специальная игра Турнира Знание.Игра Общества «Знание».

Игра была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечается в 2025 году. Участники проверили свои знания о героическом прошлом, памятных датах и ключевых сражениях, а также о вкладе народов России и Беларуси в Великую Победу. В интеллектуальном состязании приняли участие 55 представителей молодежных объединений Союзного государства. Игра прошла в очном формате на площадке Псковского государственного университета.

По итогам игры победителями стали участники, набравшие наибольшее количество баллов. Первое место занял Максим Кулик, второе — Анна Ратушняк, третье — Георгий Симиохин. Обладатель первого места получил набор призов, включающий толстовку, шопер и памятные сувениры с символикой проекта. Участники, занявшие второе и третье места, также получили брендированные подарки, а всем игрокам вручили памятные наборы от Общества «Знание».

Интеллектуальная игра стала частью программы Слета, который объединил более 250 наставников, специалистов по молодежной политике, лидеров общественных организаций и студенческих сообществ из 30 регионов России и Республики Беларусь. Мероприятие направлено на обмен лучшими практиками, развитие партнерства в сфере патриотического воспитания и укрепление связей между молодежью двух стран. Организатором мероприятия выступает Псковский госуниверситет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а также Общество «Знание».

 

В сезоне 2025-2026 гг. турнир Знание.Игра по викторинам продолжается в двух категориях. Для школьников и студентов колледжей отборочные игры проходят каждую среду с июня 2025 г. (всего 23 игры, включая тематические). В финал в Москве в мае 2026 г. выйдут 11 лучших команд, еще 89 коллективов определят региональные финалы. Для студентов вузов игры проходят по пятницам с мая 2025 г. (всего 25 игр), в финал в июне 2026 г. пройдут 25 команд с наивысшими баллами. Кроме того, в онлайн-кубке примет участие 1 000 лучших команд, 75 из которых также будут приглашены на финал. Каждый из очных финалов соберет порядка 500 участников со всей страны.

В июле 2025 г. также стартовал новый сезон турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей. К участию приглашаются команды до 6 человек со всей России – игры проходят онлайн каждые две недели по средам, в 12:00 (мск). Всего состоится 22 отборочных игры, по итогам которых будут определены 15 финалистов. К ним присоединятся победители онлайн-кубка и партнерских турниров. В финале сезона сыграют 75 команд.  Продолжается турнир для всех любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. В ходе этого состязания состоялось уже шесть отборочных игр.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 19 человек
20.10.2025, 22:000 Способ распознать у себя интернет-зависимость раскрыл психолог 20.10.2025, 21:400 Специальная игра турнира Знание.Игра прошла в Пскове 20.10.2025, 21:300 Мощение плиткой завершают вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 20.10.2025, 21:200 Литературный вечер в СИЗО-1 посвятили творчеству Лермонтова
20.10.2025, 21:100 Михаил Ведерников удостоил коллектив Псковского технического лицея Почетной грамотой 20.10.2025, 21:000 Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 21 октября 20.10.2025, 20:501 Новый врач-инфекционист приступил к работе в Пскове 20.10.2025, 20:400 В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране
20.10.2025, 20:300 Свыше 3 тысяч псковичей пострадали от клещей в 2025 году 20.10.2025, 20:200 Клуб настольного тенниса Nordman объявил набор детей 2018-2019 годов рождения 20.10.2025, 20:100 С искусством разных стран смогут ознакомиться псковичи на «Ночи искусств» во «Дворе Постникова» 20.10.2025, 20:000 ITFB Group и вендор НОТА договорились о создании центра компетенций по внедрению и поддержке платформы «Модус»
20.10.2025, 19:550 Полиция спасла 91-летнего псковича от кражи золотых слитков 20.10.2025, 19:400 Спортивную площадку Тямшанской гимназии планируют отремонтировать 20.10.2025, 19:200 Чем могут обернуться неоплаченные штрафы на границе, напомнили псковским дальнобойщикам 20.10.2025, 19:020 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой. ВИДЕО
20.10.2025, 18:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 октября 20.10.2025, 18:250 «Люди труда»: Участница конкурса «Мастер года» Александра Степанова о преимуществах рабочих профессий 20.10.2025, 18:210 «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? ВИДЕО 20.10.2025, 18:111 Аналитики рассказали, кому в Пскове платят больше 100 тысяч рублей
20.10.2025, 18:100 Интеграция ВТБ и Почта Банка – еще больше плюсов 20.10.2025, 18:050 Большинство респондентов ПЛН имеют от двух до четырех банковских карт 20.10.2025, 17:570 Мероприятие «Стань заметнее» проводит полиция в Псковской области 20.10.2025, 17:550 Пристав проведет личный прием псковичей по вопросам алиментов 21 октября
20.10.2025, 17:530 День в истории ПЛН. 20 октября 20.10.2025, 17:460 Для псковичей старше 60 лет проведут бесплатные лекции о профилактике гриппа 20.10.2025, 17:430 «Единый день уборки» в Псковском районе состоится 24 октября 20.10.2025, 17:420 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова. ВИДЕО
20.10.2025, 17:410 Российский рекордсмен Колесников начал новое путешествие по Псковскому краю 20.10.2025, 17:390 Юристы проведут бесплатные консультации для псковских участников СВО 20.10.2025, 17:370 Сергей Вострецов: Соцконтракт — договор между человеком и государством о движении вперед 20.10.2025, 17:291 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой
20.10.2025, 17:170 В Плёсе открылась археологическая выставка музея-заповедника «Изборск» 20.10.2025, 17:150 Нетрезвых водителей остановили в Пскове и Великих Луках 20.10.2025, 17:130 Хоккеисты из шести городов РФ и Беларуси поборются за Кубок княгини Ольги в Пскове 20.10.2025, 17:120 Начальницу отделения по вопросам гражданства УМВД в Пскове отправили под домашний арест
20.10.2025, 17:100 Уха из ассорти рыб на сливках в ресторане «СтругановЪ»: кулинарная классика с видом на историю 20.10.2025, 17:041 Стали известны подробности ДТП с Chery и велосипедистом на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 17:030 «Ласточки» перевезли более 630 тысяч пассажиров на маршруте Петербург — Псков с января по сентябрь 20.10.2025, 17:000 Более 40 человек из фитнес-клубов Пскова сдали нормативы ГТО на «Машиностроителе»
20.10.2025, 16:570 «Дневной дозор»: Каким был сельхозсезон-2025 для псковских аграриев? 20.10.2025, 16:560 За два дня операции «Розыск» в Псковской области задержали 15 преступников 20.10.2025, 16:510 Курсант завоевал «золото» на чемпионате Псковской области по кудо 20.10.2025, 16:472 Реплика Константина Калиниченко: Как нам переобуть авто?
20.10.2025, 16:460 На участке улицы 1-я Песочная в псковских Лепешах перекрыли движение до 24 октября 20.10.2025, 16:450 «ЗЭТО» представил успешный проект импортозамещения на федеральной энергетической конференции 20.10.2025, 16:440 Псковских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «Звезда» 20.10.2025, 16:370 В пригороде Пскова школьники соревновались в технике пешеходного туризма
20.10.2025, 16:280 Презентация книги «20 великих битв Второй мировой войны» состоится в Пскове 20.10.2025, 16:240 В Москве хирург не доделал операцию и после смерти пациента избежал наказания 20.10.2025, 16:210 Валентина Понизовская: ПЛН завоевала авторитет у широкой аудитории читателей 20.10.2025, 16:170 Праздничный концерт к 611-й годовщине основания города состоялся в Опочке
20.10.2025, 16:120 Руководители «Моглино» и «Нор-Маали» обсудили развитие мощностей на территории ОЭЗ 20.10.2025, 16:070 Андрей Козлов: Псковские аграрии уже приспособились к санкциям 20.10.2025, 16:040 Жителей Пустошкинского округа подозревают в незаконной регистрации иностранца и россиян 20.10.2025, 15:580 В результате наезда ВАЗа на ограждение на Рижском проспекте в Пскове пострадавших нет
20.10.2025, 15:510 В ГД внесли проект о снижении планки ответственности за диверсии до 14 лет 20.10.2025, 15:370 До -6 градусов похолодает в ночь на 21 октября в Псковской области 20.10.2025, 15:340 В парке «Михайловского» появился новый элемент садового декора 20.10.2025, 15:270 На завершение строительства здания суда в Острове готовы направить 86 млн рублей
20.10.2025, 15:230 «Деловой полдень»: Университет и бизнес. Модели эффективного взаимодействия. ВИДЕО 20.10.2025, 15:130 Свыше 1700 псковских младшеклассников присоединились к «Орлятам России» 20.10.2025, 15:040 Погибшими в ДТП на трассе Великий Новгород — Псков оказались жители города Сольцы 20.10.2025, 14:520 Псковичка победила на всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»
20.10.2025, 14:510 Инструментальные обработки известных мелодий военных времён услышат псковичи в БКЗ 20.10.2025, 14:410 Каждый третий россиянин проводит в интернете более шести часов в день — исследование 20.10.2025, 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков 20.10.2025, 14:370 Псковские парламентарии проведут приемы граждан на этой неделе
20.10.2025, 14:312 Храпящий 20.10.2025, 14:160 Новый квест в псковском музее собрал порядка 100 гостей 20.10.2025, 14:140 За неделю в Псковской области выявили 21 водителя в состоянии опьянения 20.10.2025, 14:080 Две новые выставки откроются в псковском Доме офицеров 24 октября
20.10.2025, 14:070 Псковская область поднялась на 65 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию 20.10.2025, 13:590 20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю 20.10.2025, 13:540 Около трех миллионов рублей перевели жители Псковской области кибермошенникам 20.10.2025, 13:390 Почему псковичи выбирают TENET?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru