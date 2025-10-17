Общество

Специальная игра турнира Знание.Игра прошла в Пскове

Специальная игра турнира Знание.Игра общества «Знание» в рамках Слета молодежных патриотических объединений Союзного государства прошла в Пскове 17 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в группе «Знание.Игра».

Фото: «Знание.Игра»

17 октября 2025 года в Пскове в рамках Слета-фестиваля молодежных патриотических объединений Союзного государства состоялась специальная игра Турнира Знание.Игра Общества «Знание».

Игра была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечается в 2025 году. Участники проверили свои знания о героическом прошлом, памятных датах и ключевых сражениях, а также о вкладе народов России и Беларуси в Великую Победу. В интеллектуальном состязании приняли участие 55 представителей молодежных объединений Союзного государства. Игра прошла в очном формате на площадке Псковского государственного университета.

По итогам игры победителями стали участники, набравшие наибольшее количество баллов. Первое место занял Максим Кулик, второе — Анна Ратушняк, третье — Георгий Симиохин. Обладатель первого места получил набор призов, включающий толстовку, шопер и памятные сувениры с символикой проекта. Участники, занявшие второе и третье места, также получили брендированные подарки, а всем игрокам вручили памятные наборы от Общества «Знание».

Интеллектуальная игра стала частью программы Слета, который объединил более 250 наставников, специалистов по молодежной политике, лидеров общественных организаций и студенческих сообществ из 30 регионов России и Республики Беларусь. Мероприятие направлено на обмен лучшими практиками, развитие партнерства в сфере патриотического воспитания и укрепление связей между молодежью двух стран. Организатором мероприятия выступает Псковский госуниверситет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а также Общество «Знание».

В сезоне 2025-2026 гг. турнир Знание.Игра по викторинам продолжается в двух категориях. Для школьников и студентов колледжей отборочные игры проходят каждую среду с июня 2025 г. (всего 23 игры, включая тематические). В финал в Москве в мае 2026 г. выйдут 11 лучших команд, еще 89 коллективов определят региональные финалы. Для студентов вузов игры проходят по пятницам с мая 2025 г. (всего 25 игр), в финал в июне 2026 г. пройдут 25 команд с наивысшими баллами. Кроме того, в онлайн-кубке примет участие 1 000 лучших команд, 75 из которых также будут приглашены на финал. Каждый из очных финалов соберет порядка 500 участников со всей страны.

В июле 2025 г. также стартовал новый сезон турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей. К участию приглашаются команды до 6 человек со всей России – игры проходят онлайн каждые две недели по средам, в 12:00 (мск). Всего состоится 22 отборочных игры, по итогам которых будут определены 15 финалистов. К ним присоединятся победители онлайн-кубка и партнерских турниров. В финале сезона сыграют 75 команд. Продолжается турнир для всех любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. В ходе этого состязания состоялось уже шесть отборочных игр.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.